Barranca: Asesino de niña de 10 años se contradice y asegura que sí hubo violación | VIDEO y FOTOS

Julio César Arquinio Giraldo se confesó culpable del asesinato de una niña de tan solo 10 años en Barranca , aunque esta primera declaración fue invalidada por la ausencia de su abogado y fiscal, requerimientos estipulados en el nuevo Código Procesal Penal.

En su segunda declaración, que fue tomada la madrugada de este miércoles en Barranca, Julio César Arquinio Giraldo reconoció haber secuestrado a la niña junto a un amigo identificado como Brayan, quien también sería menor de edad.

Sin embargo, esta vez aseguró que sí hubo abuso sexual, aunque de parte de su amigo Brayan. Según su testimonio, durante el segundo día del secuestro este sujeto golpeó a la menor en el rostro porque no quiso comer, la volvió a amarrar y aprovechó que estaba aturdida para violarla.

Además, Julio César Arquinio Giraldo indicó que no mataron a la menor y que la abandonaron en unos matorrales aún con vida el pasado 12 de noviembre, aunque la necropsia de su fallecimiento indicó que murió el 11 del mismo mes.

"La dejamos dentro de unas ramas, hasta ese momento estaba bien aún y cuando la dejamos dentro en dicho lugar, nos fuimos cada uno para su casa. Esto fue a eso de las 06:30 horas del día 12 de noviembre de 2018", indicó Julio César Arquinio Giraldo.

"Estaba viva ya que movía sus ojitos, pero no hablaba y también movía sus pies, pero no se movía, no caminaba, la dejamos echada de costado derecho" , aseguró el presunto asesino según consignó el documento de su declaración difundida por el diario Correo.