Barranca: Mamita adolescente denunció que cambiaron a su bebita en hospital | FOTOS | VIDEO

Hace más de un mes carga en brazos a un bebé que no es el suyo. Una madre primeriza de 17 años denunció que le cambiaron a su hijita al nacer en el hospital de Barranca y, entre llantos, pide que se la devuelvan.



Según la joven de iniciales P.A.A.L., su bebita, que nació el 13 de febrero, fue intercambiada cuando la llevaron a duchar. “Me la quitaron cuando estaba mamando. Me dijeron que iban a bañarla y me pidieron su ropita. Cuando me la trajeron vino con otra pulserita y tenía los apellidos de la otra paciente (de la camilla 10)”, reveló la denunciante. Al ser alertada, la enfermera solo atinó a cambiar los brazaletes de identificación.

“Mi bebé nació con puntitos blancos en la nariz y era idéntica a su papá, la que tengo es más ñatita. Presentía que no era mía”, expresó.



Ante la duda, la joven se sometió a una prueba de ADN y la niña tenía 0 % de compatibilidad. Sin embargo, la otra madre, identificada como Rita Fernández Silva (31), no quiere aceptar lo sucedido y se niega a entregarle a su pequeña.

EN 10 DÍAS



“La llevé a mi casa como si fuera mi bebé, la sigo criando como si fuera mi hija, pero sé que no es mía”, manifestó la joven mientras sostenía un cartel que decía ‘Devuélvanme a mi hija’.



Susalud se pronunció y aseguró que en máximo 10 días resolverá el caso y realizará una prueba de ADN a ambas madres.