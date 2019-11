Barranca: Joven de 18 años acusa a tres policías de encerrarla en vivienda y ultrajarla por varias horas

¡Terrible! Tres suboficiales de la Policía, que trabajaban en la comisaría de Paramonga, en Barranca , fueron denunciados por una jovencita de 18 años por haberla encerrado en una casa y violado por varias horas.



La madre de la víctima contó para América Noticias que la violación grupal ocurrió el pasado fin de semana, luego de que su hija fuera a una discoteca de la zona con unos amigos y amigas.

Según su relato, fue en ese local que conoció a los tres suboficiales identificados como Yonathan Ayala Jaramillo, Antonhy Moreno Gutiérrez y Ángel Solano Retuerto, quienes la interceptaron a las horas cuando estaba en la puerta de la discoteca con una amiga.

La joven contó que los efectivos las obligaron a subir a un mototaxi y las llevaron hasta una casa de la zona. La amiga de la víctima logró escapar de sus captores, pero la joven de 18 años no tuvo la misma suerte.

Según la denuncia, la retuvieron por varias horas y se turnaron para abusar de ella. Fue en un descuido que la joven logró escapar. Al momento, los suboficiales se encuentran detenidos en la carceleta de la comisaría de Paramonga.

Según América Noticias, agentes de la Dirincri y un fiscal llegaron al inmueble donde habría ocurrido el delito y comprobaron que uno de los acusados alquilaba un cuarto allí. Por su parte, la víctima reconoció el lugar donde la mantuvieron cautiva.

Según la madre de la joven, el ultraje habría obedecido a una venganza contra el enamorado de la víctima, que es policía de la misma comisaría donde trabajaban los acusados. "Cuando la tuvieron encerrada dos de sus colegas le dijeron burlándose, riéndose, como que se estaban vengando porque era la enamorada de uno de sus colegas", contó.

Asimismo, aseguró que su hija no sería la única víctima de los tres suboficiales, ya que acostumbran grabar sus ultrajes y en una oportunidad pudo ver un video donde se burlaban, empujaban, jaloneaban a otra jovencita.

Según su testimonio, esta segunda víctima fue a la comisaría a poner la denuncia contra los suboficiales pero le pusieron trabas para ejecutar el trámite. "No le hicieron caso. Estaba sentada llorando, la mandaron para su casa. Similar a lo que le pasó a mi hija porque le dijeron que no tenía hoja, papel para imprimir, que no tenían tinta", denunció la madre.