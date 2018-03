Barranco: Capturan a sujeto que violó a su hija de 15 años [VIDEO]

Abusaba de su propia hija. Marco Gónzalo Cárdenas Cano, de 39 años, fue detenido en el distrito de Barranco tras ser acusado de violar en reiteradas veces a su hija de 15 años.



Según la madre de la víctima, Marco Cárdenas nunca se hizo cargo de la menor, pero apareció el año pasado argumentando que quería recuperar el tiempo perdido.



Fue así que se ganó la confianza de la adolescente y retomó el contacto con ella desde enero. La menor empezó a visitar a su padre, pero las visitas eran un infierno.



"Llegó un momento en que mi hija no pudo soportar y me confesó todo", contó la madre a América Noticias. Marco Cárdenas la habría tenido sometida y bajo amenazas para que no diga nada.



La menor contó que le rogaba a su padre que se detuviera, pero el depravado sujeto le hacía regalos e incluso l e decía que estaba enamorado de ella.



"(el violador) Le decía que la quiere, que la ama. Y mi hijita le ponía: papá yo soy tu hija, cómo me puedes decir eso. (Y él le respondía) Hijita, suena loco pero yo me enamoré de ti", agregó la madre.



Ahora, los mensajes de texto y audios serán claves para la investigación y para el proceso.



Marco Cárdenas fue capturado luego de que la menor, su madre y la Policía le tendieran una trampa. Las autoridades lo detuvieron en el lugar donde había citado a su hija.



Según el periodista Federico Salazar, de Primera Edición, el sujeto debería recibir cadena perpetua. En tanto, la víctima ha manifestado pensamientos suicidas, por lo que su madre pidió ayuda al Ministerio de la Mujer.



La menor era abusada por su padre desde enero.