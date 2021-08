La trabajadora municipal María Sánchez denunció públicamente haber recibido insultos por parte de un ciudadano identificado como Lucas Sánchez Luna cuando realizaba su función como jardinera en un parque ubicado en el distrito de Barranco.

“Estaba trabajando con mis compañeras en el parque La Oroya, a eso de las ocho (de la mañana) se me acerca el señor Lucas Sánchez Luna a decirme que como jardinera tenía que trepar a enredaderas que tiene espinas. En ese momento, me intimidé, lo hice, pero no sentí la estabilidad y no pude llegar ahí. El señor me ofendió, dijo que en su país no se veía esta mugre”, comentó la víctima, quien mostró un video de estos ataques verbales al programa 24 Horas.

“Por eso está Castillo de presidente, porque hay gente como tú que vota por él”, agregó Sánchez Luna en las imágenes.

También lee: Futbolista Junior Ponce es denunciado por golpear salvajemente a bailarina de Yahaira Plasencia

La empleada municipal, quien trabaja para pagar sus estudios de contabilidad y mantener a su hijo, mencionó, entre lágrimas, que lo grabó al sujeto porque tenía miedo de ser agredida físicamente.

“Tengo un poco miedo y a la vez me doy fuerzas a que esto ya frene, también merezco un respeto y la gente no sabe lo que nosotros vivimos día a día, no es nada fácil. A mí me gusta mi trabajo, pero nunca pensé pasar por esto”, mencionó.

Una de las compañeras de María Sánchez reveló que no es la primera vez que reciben ese tipo de insultos o maltratos por parte de los vecinos de Barranco.

“La mayoría de vecinos de Barranco, cuando quieren algo siempre nos dicen que por ellos trabajamos, recibimos nuestro sueldo, siempre es la amenaza y por miedo nos quedamos callados y no decimos nada”, concluyó.