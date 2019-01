¡Se enfrenta a escobazos! Mujer enfrentó a delincuentes que entraron a robar a su casa | VIDEO

No midió el peligro. Una mujer se enfrentó contra dos delincuentes que ingresaron a su vivienda a robar en plena madrugada. Todo ocurrió en Barrios Altos cuando los sujetos rompieron la puerta de su casa y ella, con escoba en mano, les hizo frente.

Todo ocurrió en en el Pasaje Muña, ubicado en la cuadra 9 del jirón Huánuco. Los sujetos tomaron la tapa de cemento de la vereda y con eso golpearon la puerta de la casa de la mujer. Al escuchar lo que ocurría, la señora salió con una escoba para enfrentarlos.

Pese a que uno de los ladrones tenían un arma de fuego en su mano, la mujer no dudó en hacerle frente. Mientras uno robaba el televisor de la sala, ella golpeaba fuertemente a su cómplice, sin darle tiempo de sustraer nada más de su vivienda.

Tal y como se ve en las cámaras de vigilancia de la residencia, al ver a la mujer, los delincuentes no pudieron robar más que la TV y salieron corriendo del lugar.

“Vi el arma, nunca pensé que me iba a disparar o que me iba a hacer algo. Lo que hice simplemente fue defenderme. Menos mal que le di duro y que no se rompió el palito de la escoba”, contó la víctima.

Los ladrones lograron huir con un televisor y Adela teme que los delincuentes vuelvan a robar en su casa. Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes.