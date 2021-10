PERUANO QUE SE RESPETA. Lima no es la ‘Ciudad Gótica’ y menos se siente el peligro por la presencia de los villanos como el ‘Joker’ o el ‘Pingüino’. Sin embargo, desde El Agustino, un padre de familia, sus hijos y un primo suyo viven en su propia ‘baticueva’ vigilando las calles y detectando alguna posible amenaza. Wellington Raúl Castro (45) interpreta a Batman, sus hijos Stephano (23) y Angelo Castro Uribe (22), además de Joaquín San Martín Pozú (36), a las diferentes versiones del fiel amigo del ‘Caballero de la Noche’, Nightwing, Red Hood y Robin, respectivamente, para llevar alegría de los niños en albergues, hospitales y diferentes asentamientos humanos de diferentes distritos de la capital y provincias.

Familia se caracteriza con personajes de Batman y Robin para llevar ayuda social a niños de escasos recursos

Desde el 2014, Castro integra un club de fans de Batman con el cual ayuda a diferentes menores, y, no solo él sino sus hijos, familiares y amigos fanáticos del ‘Hombre Murciélago’. Por eso, no es extraño encontrarla en alguna campaña de donación de sangre del Hospital del Niño de Breña o en algún albergue sorprendiendo a los más pequeños. “Antes de la pandemia, el club organizaba campañas solidarias para recolectar cuadernos o lapiceros cuando era época de colegio, y juguetes en Navidad. Solíamos entregar seguido estos regalos a los niños de Cantagallo, cerca al puente Acho. Tratamos que el club no solo sea para compartir nuestra pasión por el ‘Hombre Murciélago’, sino para expresarla a través de acciones solidarias, así como lo hacía ‘Bruce Wayne’, personaje de Batman”, sostiene el también abogado.

Castro, como buen fanático de Batman, tiene una colección de más de 900 cómics, además de otros artículos de este personaje de Marvel. Esa pasión la heredaron sus hijos, que no solo se caracterizan como Robin, sino de otros superhéroes como Flash o Shazam.

SEPA QUE

Pronto será Navidad y si deseas sumarte a su campaña solidaria, puedes hacerlo a través de su cuenta de Facebook @Batman FANS PERÚ CLUB (@batmanperu01).