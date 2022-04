Desde los seis meses de nacidos, los bebés ya deben comer solitos y sanamente, especialmente alimentos con bastante hierro para evitar la anemia, una de las deficiencias más difundidas en el Perú.

Así lo afirmó la chef peruana Fabiola Peñaflor, quien de esta manera rompe mitos sobre la alimentación de los más pequelitos de la casa, como por ejemplo que solo deben comer papilla.

“En mis recetas yo doy alternativas como el uso de la sangrecita, que es barata y nutritiva, y gelatina sin azúcar. Una mamá informada sabe lo que le conviene a su hijo y no le hace caso a la suegra, a la cuñada o a la abuelita quien dice: ‘pobrecito no le da azúcar, un bebé de seis meses no puede comer entero, solo purecito. Pero sí tiene dos años, ya no deberías darle teta. Yo aconsejo mucho a las madres que busquen información, lean, no se queden con lo que dice el médico. Así como hay nutricionista buenaza, también hay nutricionistas desactualizadas”, indicó.

Peñaflor ha creado recetas saludables para mejorar la alimentación de los bebés y combatir la anemia, y durante la pandemia, a través de sus redes sociales, se convirtió en el salvavidas de muchas madres, a quienes bautizó como ‘mamás limonada’. Al escucharla se percataron de que sus hijos no estaban siendo bien alimentados.

MAMÁS TRABAJADORAS

“Muchas mamás salían a trabajar y dejaban a sus bebés con nanas, abuelas o suegras, no estaban muy involucradas con la alimentación y cuando llegó la cuarentena se quedaron en sus casas y se dieron con la sorpresa que sus hijos no comían bien o saludable. Es ahí donde empiezan a buscar en redes sociales y llegaron conmigo. Lo primero que le digo es que los bebés desde los seis meses deben comer solos y sanamente”, recalcó.

Fabiolla Peñaflor, la chef peruana, rompe mitos sobre alimentación de los pequeñitos y da recetas para combatir la anemia

Ella ha publicado siete libros en menos de dos años. El último es ‘La cocina versión bebé de mamá limonada’, considerado la Biblia de la alimentación, pues hay más de 100 recetas nutritivas. Sus páginas de Instagram y Facebook son las más visitadas en el Perú. En junio del 2020, Fabiola empezó a compartir desde su blog las recetas que le había preparado a su hijo cuando tenía seis meses.

LEE TAMBIÉN: Julio Garay llevará sus galletas contra la anemia a países centroamericanos

Coincidentemente empezaba la crisis sanitaria por coronavirus a nivel global. “Empecé a subir mis recetas en mi blog sin fotos ni videos. Y, de pronto, las mamás me escriben preguntándome todo. En realidad, había mucha desinformación en las consultas, en las postas médicas le decían cada cosa para que sus hijos engorden, por ejemplo: aumentar la dosis de azúcar y aceite”, dijo.

Posteriormente en sus historias de Facebook e Instagram presenta videos cocinando y su popularidad creció como espuma. Con su lema, “Una madre informada es una madre empoderada”, ha conseguido que muchas madres se quiten su chip de que comer sano es caro, así como otros mitos que vienen de generación en generación.

VIDEO RECOMENDADO

TROME | Danny Rosales responde a Cachay (TikTok)