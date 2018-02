Si estás pensando en comprar una vivienda, el Banco Central de Reserva (BCR) indica que en los distritos de La Molina, Magdalena, San Isidro y San Miguel, el precio por metro cuadrado (m2) en dólares se incrementaron. Mientras que en Miraflores, San Borja, Surco, Jesús María, Lince y Pueblo Libre se redujeron.





Esta información la ubicarás en la página web del Banco Central de Reserva (BCR) y abarca datos del cuarto trimestre del 2017. Ahí también se detalla que los precios de venta de departamentos por metro cuadrado (m2) en soles constantes disminuyó en 3,2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.



BCR El Banco Central de Reserva (BCR) te informa el incremento y reducción de los costos en dólares de los inmuebles en algunos distritos. (Fuente BCR)

ESTOS SON LOS PRECIOS:



LA MOLINA



El precio promedio de venta de las viviendas subió 4% en el último trimestre de 2017. El precio por metro cuadrado de los departamentos es de US$ 1,456.



MIRAFLORES

El precio promedio de venta de las viviendas cayó 8% en el último trimestre de 2017 Los precios de los departamentos por metro cuadrado llegan a US$ 2,104.



SAN BORJA

El precio promedio de venta de las viviendas cayó 2.2% en el último trimestre de 2017. El precio de los departamentos por metro cuadrado es de US$ 1,809.



SAN ISIDRO

El precio promedio de venta de las viviendas se elevó 4.8% en el último trimestre de 2017. El precio de los departamentos por metro cuadrado es de US$ 2,294.



SURCO

El precio promedio de venta de las viviendas cayó 4.2% en el último trimestre de 2017. El precio de los departamentos por metro cuadrado es de US$ 1,667.



JESÚS MARÍA

El precio promedio de venta de las viviendas cayó 3.9% en el último trimestre de 2017. El precio de los departamentos por metro cuadrado es de US$ 1,600.



LINCE

El precio promedio de venta de las viviendas cayó 10.4% en el último trimestre de 2017. El precio de los departamentos por metro cuadrado es de US$ 1,432.



MAGDALENA

El precio promedio de venta de las viviendas subió ligeramente a 0.3% en el último trimestre de 2017. El precio de los departamentos por metro cuadrado es de US$ 1,580.



PUEBLO LIBRE

El precio promedio de venta de las viviendas cayó 3.1% en el último trimestre de 2017. El precio de los departamentos por metro cuadrado es de US$ 1,809.



SAN MIGUEL

El precio promedio de venta de las viviendas se elevó 2.7% en el último trimestre de 2017. El precio de los departamentos por metro cuadrado es de US$ 1,327.