BCR se suma al furor por álbum Panini y pide a INEI que lo “incluya” en la canasta básica

El furor que desató el lanzamiento del álbum oficial del Mundial Rusia 2018, de la editorial Panini, en el Perú por la inclusión de la blanquirroja después de 36 años no pasó desapercibido para nuestras autoridades, en especial para el Banco Central de Reserva (BCR).



Su titular Julio Velarde calculó que la gran demanda de productos como el álbum Panini de Rusia 2018 no genera impacto en la economía, debido que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) actualmente no los considera en su cálculo de inflación mensual.



“(El álbum oficial del Mundial Rusia 2018 de) Panini no está en la muestra del IPC (Índice de Precios de Consumo), no va a afectar nada porque no está medido. Netflix tampoco está, un montón de gastos no están”, ironizó el presidente del BCR.



“Es indispensable que el INEI establezca una nueva canasta porque estamos un poco a ciegas", agregó Julio Velarde, quien aprovechó el momento para recordar a los coleccionistas que el BCR también tiene su propio álbum de monedas, con diseños de especies en peligro de extinción.

Álbum del Mundial de Rusia está agotado en varios lugares

Debido a la gran acogida que tuvo el álbum oficial del Mundial Rusia 2018 de Panini en Perú, la editorial anunció que un segundo lote estará disponible desde la primera semana de abril, que podrá encontrarse en cualquier distribuidor autorizado.

