La abogada y exintegrante del partido Renovación Popular, Beatriz Mejía, afirmó para Trome que el candidato presidencial Rafael López Aliaga es un peligro para el país y que la población no debe dejarse engañar por su mensaje.

¿Cómo se vincula con Renovación Popular?

Recibí junto a un grupo de personas cristianas la invitación para participar en el partido en agosto del 2020, fui convocada para estar en la plancha presidencial como primera vicepresidenta del señor López Aliaga pero en octubre me saca de todo, hasta del grupo de WhatsApp y sin darme alguna explicación…

¿Por qué dice que López Aliaga es un peligro para el país?

Porque tiene ideas extremistas, se presenta como un santo y no lo es, hace todo un show religioso. Además, tiene proyectos bajo la manga con financieras internacionales y eso me preocupa. Creo que personas así no pueden gobernar el país.

¿Por qué salir recién ahora a hablar sobre él?

No quiero molestarlo, ‘ni bajarle la llanta’, sino que me preocupa que viene engañando y manipulando a los cristianos del país. Tengo una trayectoria de muchos años, peleando porque se establezca lo bueno y noble en nuestro país, no hay una cuestión personal contra él.

¿Es cierto que tiene problemas con el alcohol?

Es un hecho cierto, y revela que no es una persona consagrada a Dios, es un señor peligroso, tengo testigos que me han dicho que han sido amenazados por él. Acciones suyas como parar el avión para ir a misa y luego beber e insultar a las personas hablan de que este señor no está bien.

¿Qué más le preocupa?

Me preocupa que esté haciendo y diciendo cosas raras, que mienta, está engañando a todo el país con su discurso, quiero que la población abra los ojos. Esa es mi preocupación, que el pueblo sepa la verdad. Si hay algo que me preocupa es que se mienta.

López Aliaga ha dicho que fue extorsionado por usted…

Eso es falso, yo no tengo porqué mentir, soy cristiana y es lamentable que diga eso, tiene una ausencia de moralidad muy grande, por eso renuncié a su partido, porque él es una persona que se arrebata y no tiene equilibrio emocional.