Un milagro en pleno vuelo fue lo que vivieron los pasajeros de un avión que se dirigía de Lima a Juliaca. Un bebe estaba en camino y todo confabuló a su favor, pues en este vuelo viajaba un médico, una doctora pediatra, un intensivista y hasta un ginecólogo que no duraron a en auxiliar a la madre.

“Afortunadamente en el vuelo había intensivista, una pediatra y también un ginecólogo. A pesar de las circunstancias creo que en ningún lado he visto tantos médicos juntos para atender un parto”, contó el médico Carlos López.

Bebé nace durante vuelo Lima a Juliaca

De acuerdo a Latina, Rosalía, una madre de aproximadamente 30 años, dio a luz a su segundo hijo en pleno vuelo. Ambos fueron asistidos por el médico del plantel deportivo el “Pirata Fútbol Club”, quien también se dirigía a Juliaca.

“Bueno, yo me paré. Vi que estaba pasando. Me comunicaron que era una gestante”, detalló. Al ver que la mujer estaba en plena labor de parto tras sentir las contracciones, no dudo en ayudarla.

Entre aplausos, los pasajeros celebraron el alumbramiento del bebe, quien nació sin dificultades. Ante esta insólita situación, el piloto del avión decidió retornar a Lima para que la madre pudiera ser trasladada de inmediato a un hospital de la capital.

