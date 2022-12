La incidencia de casos por quemaduras en menores de tres años, en especial entre los 7 y 9 meses, se ha incrementado en los últimos tiempos y se teme que esta estadística se eleve durante las fiestas de fin de año. Por ello con la finalidad de reducir las estadísticas, el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) lanzó la campaña “El fuego no es un juego, cero niños quemados”.

Esta campaña apela a la conciencia de los padres y tutores para que impidan que los niños manipulen pirotécnicos, ya que estos pueden producir quemaduras, mutilaciones de miembros, informó el Dr. Rubén Huamaní, jefe del Servicio de Quemados.

La campaña busca también prevenir las quemaduras causadas por líquidos calientes, casos que representan el 90% de los casos de hospitalizados por quemaduras en el INSN, en lo que va del año.

“Estos accidentes se dan con mayor frecuencia en familias de recursos limitados, que viven en un solo ambiente donde cocinan, duermen y juegan los niños. En los últimos años, estos casos se reportan en menores de tres años con mayor incidencia y muestra de ello es que hay dos bebés, de 7 y 9 meses, internados en el Servicio de Quemados del INSN”, sostuvo la licenciada Edith Sánchez, jefa de Enfermería del referido servicio.

Durante la pandemia, en el 2020 se registraron 202 casos hospitalizados en el Servicio de Quemados; en el 2021 fueron 205 menores internados, y en lo que va del presente año son 235 pacientes hospitalizados sin contabilizar los casos atendidos en consultorios externos, precisó la Lic. Sánchez.

BEBÉS QUEMADOS

En el caso de los bebés más pequeños que han sufrido de quemaduras son de 7 y 9 meses y están hospitalizados en el servicio. Uno de ellos es un bebé de siete meses, proveniente de Puente Piedra, que sufrió quemaduras de segundo grado con agua caliente en el 14% de su cuerpo.

“Mi bebé estaba en su coche. Lo puse al costado de la mesa y no me percaté que el cordón de la jarra eléctrica sobresalía. Mi hijito jaló y el agua le cayó en su pecho, mentón y ambas rodillas. Fue horrible”, contó Lizeth Amasifuén (22), madre del pequeño.

Otra bebé, de corta edad, de 9 meses, sufrió un accidente en su casa, en Barranco. “Senté a mi hija en su silla de comer y me puse a preparar el desayuno. No me percaté que la jarra eléctrica estaba cerca. Jaló el cordón del enchufe y el agua caliente le cayó en su pierna. El pañal protegió que no le cayera en sus genitales”, narró Edith Reátegui.

También está el caso de Jimena, de un año y 6 meses, quien domicilia en Puente Piedra. Ella caminaba por el ambiente de la cocina y jaló el asa de una olla que contenía agua hirviendo. Se quemó el brazo.

RECOMENDACIONES

Así como estos casos varios se repiten en el referido servicio cuyas camas están completamente ocupadas. Personal del Servicio de Quemados brinda estás recomendaciones para evitar quemaduras en los menores.

-Los corto circuitos son frecuentes, se debe tener cuidado con la sobrecarga de enchufes en los arbolitos de Navidad, y así evitar un posible un incendio.

- En el caso que las familias usen velas para alumbrarse o para colocar a un santo, nunca dejarlas encendidas especialmente al acostarse o al ausentarse de casa.

- Tener a los menores alejados del ambiente de la cocina.

- Las jarras eléctricas y las ollas deben colocarse en lugares lejos del alcance de los niños de modo que no alcancen a manipularlas. Igualmente, con el uso de planchas de cabello.

- Mantener alejados a los niños lejos de los tubos de escape de motos que también provocan quemaduras.

PREVENCIÓN EN CASO DE PIROTÉCNICOS

- Los niños pueden ver, pero no participar en la manipulación de los pirotécnicos.

- Los fuegos artificiales solo pueden ser encendidos por personas adultas.

- Nunca reviente los fuegos artificiales o cohetones en interiores de la casa u otro establecimiento.

- Tome las medidas de prevención para apagar un posible incendio, tenga cerca un recipiente con agua o extintores.

- Los pirotécnicos se deben encender de uno en uno y no varios simultáneamente.

- Manténgase alejado de los cohetones que no se haya encendido, no intente volver a encenderlo, puede explotar de forma inmediata causándole daños.

