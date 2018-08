Ni una Menos: Bebió cerveza con su pareja y este la termina ahorcando en hostal de Lince | FOTOS

Por: José Yucra

Se convirtió en la víctima de feminicidio número 83 en lo que va del 2018. Una madre de familia fue asesinada, al parecer estrangulada por su pareja, con quien habría discutido luego de tomar unas cervezas en un hostal de Lince. El sospechoso huyó, pero fue grabado por cámaras de seguridad.



El crimen ocurrió el último viernes, solo horas antes de la marcha convocada por el colectivo ‘Ni una menos’, en protesta contra la violencia hacia la mujer y la corrupción en el Poder Judicial.

Mirta Teagua Paima (58), madre de tres hijos y natural de Iquitos, fue hallada boca arriba, semidesnuda, sobre la cama de la habitación 207 del hospedaje ‘Primavera’, ubicado en la cuadra 20 de la avenida Petit Thouars, en Lince.



Uno de los cuarteleros reportó el hallazgo cuando ingresó a limpiar el cuarto.

HOMBRE SALIÓ Y NO REGRESÓ



La recepcionista del hostal dijo a la policía que la mujer y su acompañante, un hombre de mediana edad y contextura gruesa, ingresaron a las 5 de la mañana de ese día.



“Se le pidió documentos al señor, pero dijo que no tenía, así que la señora se identificó como Isabel Rivas Moreno y dio un número de DNI”, señaló a los detectives.



Agentes de Investigación Criminal del distrito verificaron que ese nombre no existe en Reniec, pero el número del DNI figura a nombre de Mirta Teagua. La víctima fue identificada por sus familiares.

Según se supo, una hora y media después de ingresar, la mujer bajó a comprar cerveza. Regresó y luego, a las 11 de la mañana, el sujeto salió caminando y nunca más volvió.



Familiares de doña Mirta exigieron justicia y la captura del asesino.