Benicio Ríos, Yesenia Ponce, Carlos Basombrío y más figuras de la política peruana en ‘Pepitas’

BASOMBRÍO

Carlos Basombrío, quien renunció antes que el barco empezara a hundirse, afirma que tomó esa decisión porque dejó de creer en PPK. Pero parece que Mechita, Violeta y otros siguen creyendo...



A LA CÁRCEL I

El congresista Benicio Ríos, del partido de Acuña, fue condenado hace días a 7 años de cárcel. Un juzgado del Cusco ordenó su captura luego de determinar que no lo protege la inmunidad parlamentaria. Huummm…

A LA CÁRCEL II

Ríos fue sentenciado por adquirir terrenos sobrevaluados para uso municipal en el 2009, cuando era alcalde de la provincia cusqueña de Urubamba. El hecho ocurrió cuando no era parlamentario y por eso no pudo librarse...



‘GASTOS INSULSOS’

Martín Vizcarra emplazó a los gobernadores regionales y al resto de las autoridades a no realizar ‘gastos insulsos’. En otras palabras, que no despilfarren la plata del Estado. Ayayay...

‘MANCHADA’

El padre Gastón Garatea, quien dijo que es un crimen que haya niños desnutridos, afirma que la organización Sodalicio está ‘manchada’. Además, pidió que se les dé la oportunidad a las mujeres de oficiar misas. Ayayay...



MÁS DENUNCIADA

Yesenia Ponce batió un récord. Se convirtió en la congresista más denunciada ante la Comisión de Ética. Tuvo seis acusaciones, pero solo de una no pudo librarse. Parece que van a volver a investigar si terminó o no el colegio. No me diga...

