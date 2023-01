Beto Ortiz regresa a las pantallas de Willax Televisión luego de haber vuelto al Perú tras su exilio voluntario de 17 meses en México . El periodista llega nuevamente a su programa nocturno en medio de la crisis política y social que se viene viviendo en el país con las multitudinarias marchas en contra del gobierno de Dina Boluarte.

En entrevista con Phillip Butters, Beto Ortiz confirmó que la fecha de su regreso a las pantallas cambió pues, inicialmente, había indicado que volvería a la TV el próximo 30 de enero. Sin embargo, todo cambió.

“Castillo ya cayó, nos quedamos sin razón de ser. Creo que, en medio de todo el caos, me provoca hacer un programa menos crispado, menos renegón, menos bilioso. El mes que viene voy a cumplir 55 años. No me quiero ganar los frejoles renegando ”, comentó Beto Ortiz en el programa Cumbutters.

Beto Ortiz

¿CUÁNDO REGRESA BETO ORTIZ A LA TV?

Finalmente, para alegría de sus seguidores y decepción de sus detractores, Beto Ortiz finalmente confirmó que regresa este miércoles 24 de enero a través de la señal de Willax TV, en el horario de las 8:55 p.m.

“Estaba mentalizado en salir el lunes que viene, pero hay una presión popular. Creo que deberíamos salir antes y el miércoles es una fecha optimista”, puntualizó Ortiz.

Cabe indicar que el conductor retornó a tierras peruanas a inicios de enero de este año, cuando el expresidente Pedro Castillo fue detenido por intentar dar un golpe de Estado al anunciar el cierre del Congreso.

En redes sociales, Beto Ortiz dedicó un post para agradecer a su canal por apoyarlo en todo momento mientras se encontraba en el exterior. “Este es un appreciation post, o sea, un reconocimiento agradecido para @willaxtelevision el canal que, humildemente, lo cambió todo a pesar de que nunca nadie nos ve”, escribió.

BETO ORTIZ FELIZ EN PERÚ

Beto Ortiz volvió al país luego de viajar a México por las supuestas amenazas de las que era víctima por parte del gobierno del expresidente Pedro Castillo- y lo celebró con una reunión íntima con su círculo más cercano.

El periodista compartió algunas imágenes de la velada en su cuenta de Instagram. En ellas, se puede ver a su entrañable amiga Carla García y algunos conocidos rostros, como los de Rodrigo González, ‘Peluchín’, y Gigi Mitre, conductores de ‘Amor y Fuego’.

En las instantáneas también aparecen Erasmo Wong, dueño de Willax TV; el veterano cómico Tulio Loza; Diego Acuña, conductor del programa ‘Edición Especial’; el ex ministro aprista Rafael Rey; y los periodista Augusto Thorndike y Eddie Fleisshman.

