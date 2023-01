Beto Ortiz reapareció la noche de este miércoles 25 de enero desde las instalaciones de Willax TV, luego d haber retornado al Perú tras 17 meses de exilio voluntario en México y abrió su programa ‘Beto a Saber’ con un monólogo sobre el tenso momento político que vive el país, a raíz de las protestas en todas las regiones, en el que también aprovechó para enviarle un mensaje directo a la presidenta Dina Boluarte, a la que pidió que no renuncie.

“ Desde aquí yo me sumo humildemente como un peruano más a las voces que le piden a Dina Boluarte: ‘no renuncie, presidenta’ . No renuncie porque de que usted permanezca en la silla presidencial depende el país y también quiero pedirle algo, no solamente su obligación es no renunciar sino también gobernar con mano firme y no pedir perdón por cada decisión que toma”, señaló el periodista en su alocución.

“ Deje de pedir disculpas . Si mandó a la Policía a limpiar San Marcos, porque eso se había convertido en una guarida de terrucos y proterrucos, bien hecho, aplausos, pero no por eso tiene luego que salir a pedir perdón”, agregó.

Ortiz también recordó a quiénes votaron por Perú Libre en las últimas elecciones que Boluarte era parte de su fórmula presidencial, pero que muchos políticos ya no la consideran útil para sus propósitos.

“Dina Boluarte es la presidenta de la República nos guste o no. ¿Quién la eligió? Ustedes. ¿Yo voté por ella? No. Votaron ustedes. La eligieron ustedes. Y ahora ya no les gusta, ahora que no les conviene, ahora que no les sirve, se la quieren traer abajo y eso es obvio”, manifestó.

“Nos hemos quedado como pollo sin cabeza porque ya no hay un Castillo al que haya que combatir y de pronto hay programas que están contra Dina, hay programas que están más a favor de Dina, hay programas que no son ‘ni chicha ni limonada’”, agregó.

COMO MANUEL MERINO

Beto añadió que las manifestaciones son parte de una “campaña de violencia”, que, financiada por el comunismo internacional, tiene como finalidad aterrorizar a la mandataria como sucedió antes con Manuel Merino. Y acusó a los presidentes de México, Chile y Colombia de cometer continuas injerencias políticas como “si tuvieran una vela en este entierro”.

“Toda esta campaña de violencia para aterrorizar a una presidenta para que salga corriendo, como salió corriendo el cobarde de Manuel Merino, está montada y orquestada desde el comunismo internacional”, exclamó el periodista.

Finalmente, Ortiz también mandó mensaje a la ‘derecha’ y se desmarcó de los que piden que salgan las Fuerzas Armadas y los tanques, pues considera que esto no conducirá ni a la paz ni al orden.

“Y si la derecha radical, la derecha bruta y ‘achorada’ esperaba que yo, hoy día, pida que salgan los tanques y pasen por encima de todas esas multitudes, lo lamento mucho, voy a tener que decepcionarlos. No lo voy a pedir y tampoco estoy de acuerdo. Orden no significa masacre”, expuso el conductor de ‘Beto a Saber’.

