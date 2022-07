Lo amas o lo odias. No hay medias tintas con Beto Ortiz. Ácido crítico de este gobierno. Periodista, escritor, conductor de ‘Beto a saber clandestino’ por Willax TV. Trome conversó, vía Zoom, con él y, fiel a su estilo irreverente, no calla nada.

Beto, se ha revelado que Bruno Pacheco le contó a la Fiscalía que Juan Silva le entregó dinero a Castillo. ¿Qué opinión te merece?

… Desde el comienzo, este gobierno dio señas de tener una entraña gansteril y Juan Silva va a ser la punta del iceberg. Vamos a ir encontrando, probablemente, decenas o centenares de funcionarios que han recibido coimas porque esa es la manera cómo funciona la mafia.

Los voceros del gobierno aseguran que en casos de colaboración eficaz no solo vale la palabra, sino hay que demostrarlo con pruebas. ¿Saldrán esas pruebas?

Yo creo que sí, pero eso también es una coartada. El testimonio de una persona es una prueba también. En todas partes del mundo no es necesario que tú tengas el cuchillo sangrante o el arma humeante para demostrar un crimen y Bruno Pacheco es en sí mismo una prueba. 140 kilos de prueba.

A propósito, el abogado de Juan Silva ha dicho que se entregará a la justicia, ¿esto puede ser el principio del fin?

Espero que sí. No entiendo por qué se demora tanto. Confío en que no haya negociaciones por debajo de la mesa, pero creo que con las declaraciones digamos que, sincronizadas de Pacheco, Zamir y Silva, no hay forma de que Pedro Castillo sobreviva.

Entrevista al periodista Beto Ortiz, sobre la coyuntura política en nuestro país.

ATERRORIZADO

Castillo en su mensaje a la nación estuvo desafiante, retador y hasta soberbio. ¿Por qué crees que se siente tan seguro?

Castillo está aterrorizado. Él que ha escrito el discurso ha tratado de darle una imagen de fortaleza que no tiene. En este momento Castillo es un pobre hombre ya condenado y el hecho de que ha estado aterrado lo prueba la omisión del último párrafo que estaba destinado a que él diera la impresión de que estaba del lado de la justicia y que llamaba a los prófugos a entregarse. No tuvo los ‘cojones’ de leerlo porque es un hombre aterrado.

La Fiscalía tiene indicios de que el presidente dirige una organización criminal. Ante tantas denuncias que salen día a día, ¿por qué la calle no reacciona como debe ser?

Los peruanos somos un poco pusilánimes, un poco cobardones, un poco engreídos, sobre todo los limeños. Siempre estamos esperando que nos saquen las castañas del fuego con las manos y, desgraciadamente, hasta ahora no ha ocurrido algo que haga que la gente se indigne de verdad y salga a las calles, salvo el 5 de abril que eso sí fue una manifestación espontánea. Necesitamos otro 5 de abril en ese sentido, que la gente sienta que este gobierno les está robando a ellos, a sus hijos el futuro, que no se quede simplemente en una protesta de un periodista o en un editorial furibundo, sino que la gente sepa que tiene el poder y lo use, pero todavía no ha ocurrido ese evento que provoque ese estallido.

GENERACIÓN DEL BICENTENARIO

¿Adónde se fue la ‘Generación del Bicentenario’?

Nunca existió. La ‘Generación del Bicentenario’ fue producto de la imaginación de Daniel Olivares, que es un buen publicista y se encargó de todos los slogans y toda la parte de creación publicitaria de la campaña contra Merino. Eso fue un operativo creado en una mesa de estrategas que sabían que tumbándose a Merino podían retener el poder para los caviares y lo hicieron con eficacia, con dos muertos, pero con eficacia.

POLÍTICOS TRADICIONALES

Otros analistas consideran que en general la gente siente un hartazgo de la política y no creen que la oposición a Castillo sea mejor. ¿Qué te parece esa teoría?

Yo vengo escuchando que la gente está harta de la política desde que tengo memoria, desde que estoy en el colegio. Que están hartos de los políticos tradicionales, de los partidos y esa propaganda lo único que ha conseguido es que gente sin ninguna formación ni preparación termine en los cargos públicos, bueno, como Pedro Castillo que es el ejemplo más trágico, pero hay ejemplos más antiguos, el hermanón Ricardo Belmont se volvió alcalde de Lima de la noche a la mañana porque supuestamente la gente estaba harta de los políticos tradicionales. Entonces, sí necesitamos políticos no solo tradicionales sino profesionales, gente ilustrada, culta, técnica, preparada, no que cualquier imbécil promocionado por una campaña publicitaria termine haciéndose de los cargos más importantes que van a gobernar nuestras vidas.

Escucho en tu programa que con cierta frecuencia le preguntas a tus invitados cuánto tiempo creen que se va a quedar Castillo en el poder. ¿Cuál es tu vaticinio?

Yo prefiero ser pesimista porque en mi condición de exiliado la espera puede ser desesperante. Yo sé perfectamente que para el ama de casa que tiene que hacer el mercado todos los días Castillo es la peor pesadilla, pero para los que estamos lejos esperar es lo peor, entonces yo siempre me hago la idea de que falta un montón… Castillo es un cáncer terminal, es un cáncer que ha hecho metástasis y no nos lo vamos a extirpar tan fácilmente. Se van a agarrar con uñas y dientes y pienso que la salida va a ser sangrienta, no va a ser con una decisión del Congreso. Los rojos no se van tan fácilmente.

Beto Ortiz afirma 'que el hombre del pueblo es una estafa'

‘TENGO FE EN LA FISCALÍA’

Es evidente que este Congreso no da la talla para la coyuntura que vivimos. Si no se produce la vacancia, ¿qué alternativa tenemos?

La Fiscalía. Yo tengo fe en la Fiscalía. Ya hemos visto el coctelito del hipódromo que creo ha sido una radiografía espeluznante de este cáncer al que acabo de referirme, o sea, nos han hecho una resonancia magnética con esa foto de Dina Boluarte y la primera dama dándose besitos con la oposición que supuestamente repudia a Castillo. Cómo es posible que el congresista Cavero, que el día anterior estaba gritándole ¡fuera! a Castillo en el hemiciclo, acabe sentado en una mesa con la esposa del presidente que también está sepultada en acusaciones por corrupción... El Congreso está defendiendo la quincena, sus privilegios, sus gollerías, entonces no puedes confiar en gente que tiene doble cara y doble discurso...

Cada vez hay más evidencias de que la familia del presidente está involucrada en actos de corrupción. ¿Cómo calificarías a Castillo a un año de su gobierno?

Castillo y su familia son una tribu de muertos de hambre que han llegado al poder a empacharse de todo lo que nunca en su vida tuvieron. Es el síndrome del nuevo rico, pero llevado a un extremo realmente patético porque muchos gobiernos nos han robado, han beneficiado a sus familiares. Toledo con la suegra, Humala, pero esto ya tiene unos ribetes tragicómicos porque de verdad te pones a ver cómo un sujeto como Zamir pudo prácticamente meterse al bolsillo a toda la familia presidencial y deslumbrarlos con camionetones, con departamentos de lujo, con ‘hembritas’, con trago, con whisky. Es más o menos como Pizarro deslumbrando a Atahualpa con, no sé, vidrios de colores (risas).

Increíble...

Una persona promedio no se deja engatusar por un carro del año o por un departamento de lujo. Ninguno de ellos fue lo suficientemente astuto para darse cuenta de que lo que quería Zamir era simplemente tenerlos a su disposición, grabarlos, filmarlos en todas las formas posibles. Hay que ser muy idiota realmente para aceptarle un ofrecimiento de autos o carros o lujos a una persona que es propietaria de una empresa de seguridad que se dedica a la vigilancia, a poner cámaras, micrófonos, a hacer seguimientos, reglajes. Hay que ser muy estúpido, pero bueno, esta gente es muy estúpida.

SEGUNDA VUELTA

Durante la campaña de la segunda vuelta tú alertaste del peligro que significaba que Castillo llegue al poder. ¿Hacia dónde va el país?

Si bien soy pesimista respecto al tiempo que tome sacarnos esta pesadilla de encima, yo sí confío en que el Perú no se va a convertir, como dicen los más apocalípticos, en una Venezuela o en una Cuba. Creo que todavía falta el evento que haga que la indignación estalle. Creo que la salida de este régimen nefasto va a ser probablemente dolorosa y sangrienta. No creo que se van a ir tan fácilmente. Nos va a costar mucho. Va a costar sangre, sudor y lágrimas, pero en mi perspectiva no existe la posibilidad de que se quede este régimen como se han quedado los regímenes de Chávez y Maduro por los siglos de los siglos. Me parece que el Perú es más que eso.

¿Qué es lo peor que has visto?

¡Uff! Qué difícil de escoger. Lo peor que he visto en los últimos días ha sido a nuestras Fuerzas Armadas inclinando la espada ante este miserable. Eso me parece sumamente indignante porque además en el momento que pasan ante la tribuna oficial, los oficiales dicen: ‘Subordinación y valor’. ¿Subordinación? Ante este tipo. Pudieron haberse ahorrado la consigna.

¿Cómo percibes a este gobierno? ¿Lo ves con fuerza para cerrar el Congreso y proponer una Asamblea Constituyente?

Cuando Castillo y Torres ofrecían sorpresitas para el mensaje yo creo que esa era la sorpresa que tenían preparada. Me parece que no se han atrevido. Me parece que en el fondo son cobardes y hay muchos rasgos de este gobierno que te muestran la cobardía que los caracteriza. El hecho de que Pedro Castillo no dé entrevistas, por ejemplo, es porque se muere de miedo y es muy gracioso que al final le haya dado una entrevista a un periodista que lo evisceró. O sea, evadió a la prensa nacional y al final acabó en las garras del más inmisericorde de todos.

Castillo dice que tiene respaldo del pueblo, ¿a qué pueblo se refiere?

A uno que existe en su imaginación. Realmente ya su discurso del hombre rural, de campo, sencillo, se agotó el primer día de gobierno. Esa letanía que a Lúcar le gustaba repetir del hombre del ande, del pueblo, que se levanta antes de que amanezca y reza y no sé qué. Nada de eso era verdad y quienes armaron la campaña estafaron con éxito a un gran sector de la población, que es muy triste porque es el sector más sufrido, que creyó que Pedro Castillo era como ellos, iba a pensar en ellos y realmente ni Pedro Castillo ni su gobierno ni su familia han pensado un segundo en ellos y solo han pensado en llevarse el dinero en costales si es posible.

UN CAVIAR

¿Cómo definirías a un caviar?

Un caviar es alguien que vive como ‘pituco’, pero opina como un hombre identificado con las masas populares. De hecho, yo he vivido rodeado de caviares siempre porque estudié en la Universidad de Lima y en mi facultad todos eran socios del Regatas, pero cuando abrían la boca para opinar hablaban de las reivindicaciones populares y los fines de semana se iban a escuchar nueva trova a la Estación de Barranco, entonces es una combinación exitosa en Lima. Transitar con un discurso ‘progre’, pero vivir como ‘pituco’.

Ahora parece que hay un consenso y todos piden un adelanto de elecciones. ¿Qué reflexión te merece eso?

Ese es un proyecto que viene con trampita porque es un proyecto morado. De hecho, Francisco Sagasti fue el primero en plantearlo, luego apareció este nuevo operativo morado llamado ‘la propuesta’, con una joven ‘independiente’ que iba a los programas caviares a plantear su idea de adelanto de elecciones como si fuera una iniciativa ciudadana, pero lo cierto es que es un plan para que Sagasti pueda volver a postular, porque él está seguro de que lo van a elegir y yo pienso que está muy equivocado. En este momento no podemos ponernos exquisitos con cuál debería ser la manera ideal de salir de este atolladero. Ya no importa a estas alturas cuál sea la fórmula. No importa si es vacancia, si es suspensión, si es que la Fiscalía lo lleva preso, si es el adelanto de elecciones, si es un golpe de Estado. Me da exactamente igual. Si viene un ovni y los extraterrestres se llevan a Castillo, me da igual. A estas alturas ya no me importa cómo, la cosa es que se largue.

Finalmente, tu olfato periodístico, ¿qué te dice que va a pasar en el corto plazo?

En el corto plazo nada. La manera como están puestas las piezas en el tablero en este momento: con este Congreso, con esta mesa directiva, con esta oposición… nada.

Muchas gracias Beto y ojalá de una vez por todas el Perú salga de esta pesadilla política, económica y social…

Muchas gracias a ti.

CORTITAS

¿Qué es lo que más extrañas de Perú?

A mis amigos.

Estás en México hace un año, ¿cómo nos ven desde allá o no les interesa?

No les interesa.

¿Te sientes solo?

He estado solo siempre. Soy hijo único.

Realmente, ¿si te quedabas en Perú te iban a empapelar y meter preso?

Sin ninguna duda.

¿Sigues siendo un periodista que solo tiene fuentes y no tiene amigos?

Sí tengo amigos. Pocos, pero buenos.

¿Qué significa tu perrita Bonnie?

Mi terapeuta.

