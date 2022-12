Betssy Chávez rompió su silencio para el semanario Hildebrandt en sus Trece, luego de la crisis política que se desató en el país el pasado miércoles 7 de diciembre, cuando Pedro Castillo leyó un mensaje a la Nación donde anunció la disolución del Congreso de la República en un golpe de Estado que le costó su libertad.

La ex presidenta del Consejo de Ministros indicó que no estaba enterada del contenido del discurso del expresidente y que solo acudió a la transmisión porque el mandatario se lo pidió. Asimismo, aseguró que Aníbal Torres no escribió el texto que leyó el profesor chotano y que tampoco sabía de su mensaje.

“Imposible, el doctor (Aníbal Torres) tampoco. El doctor en ese momento estaba sorprendido, pero lo que atinamos a hacer... porque había otras personas más pero yo no considero prudente mencionar a nadie más”, dijo Betssy Chávez.

BETSSY CHÁVEZ DICE QUE CASTILLO NO QUISO FUGAR

Betssy Chávez se refirió al supuesto intento de fuga de Pedro Castillo, luego de difundirse un acta policial que indicaba que el exmandatario, luego de dar su mensaje a la Nación, salió por la puerta trasera de Palacio de Gobierno con sus dos hijos, su esposa Lilia Paredes y Aníbal Torres, para subir a dos vehículos que los llevarían a la embajada de México. Su trayecto se interrumpió cuando agentes de la PNP dieron al orden de llevarlo hasta la Prefectura de Lima por encontrarse en delito de flagrancia.

Según comentó, su intención era llevar a su familia hasta la sede diplomática por las constantes amenazas que venían recibiendo, aunque Pedro Castillo no pensaba huir a México. “El presidente no estaba llevando su maleta, sus cosas, absolutamente nada”, aseveró.

TE PUEDE INTERESAR

Chats de Betssy Chávez confirman que estuvo detrás del golpe de Estado: “Hoy es un día histórico”

Castillo y sus primeras declaraciones ante la justicia: Así respondió a las preguntas del juez

Abogado cree que drogaron a Castillo: “Le dieron un agua y se sintió atontado”