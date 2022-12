SE LIMPIA. Luego de difundirse unos chats donde se evidenciaba que Betssy Chávez convocó a una reunión de urgencia a su Consejo de Ministros, tan solo una hora antes del golpe de Estado de Pedro Castillo, la expremier se pronunció y se defendió, asegurando que no sabía de la decisión del expresidente.

En una entrevista para el semanario Hildebrandt en sus Trece, la expresidenta de la PCM confirmó que sí estuvo presente cuando el profesor chotano dio su polémico mensaje a la Nación, en el que anunció la disolución del Congreso de la República.

“Fuimos varias personas. El señor presidente nos llama porque va haber un anuncio de una actividad oficial y nosotros vamos por el anuncio. Un día antes, en la noche, el presidente hizo un pronunciamiento y yo me enteré cuando ya estaba el pronunciamiento y le dije ‘Presidente, por favor, comuníqueme cuando va hacer un pronunciamiento, cuando va hacer una actividad, comuníqueme para poder estar ahí'. El presidente me llama y me dice que va haber una actividad oficial. Vamos inmediatamente y estuve ahí para el anuncio de la actividad oficial y estaba el canal del Estado. Y cuando yo estoy whatsappeando con los colegas diciéndoles ‘Nos vemos más tarde, vengan aquí a las 14:00 de la tarde que tenemos que estar, ultimar detalles’, es que se da el anuncio”, dijo la exfuncionaria del Estado.

BETSSY CHÁVEZ: ANÍBAL TORRES NO ESCRIBIÓ MENSAJE A LA NACIÓN DE CASTILLO

Además, aseguró que no tenía conocimiento del contenido del texto que leyó Pedro Castillo, el mismo que le valió su libertad. “El presidente como que sabe escribir, sabe leer”, dijo Chávez cuando le consultaron quién redactó el discurso. En ese sentido, negó que Aníbal Torres lo haya escrito para el expresidente.

“Imposible, el doctor (Aníbal Torres) tampoco. El doctor en ese momento estaba sorprendido, pero lo que atinamos a hacer... porque había otras personas más pero yo no considero prudente mencionar a nadie más”, dijo Betssy Chávez.

Por otro lado, la expremier aseguró que Castillo quiso dejar a su familia en la embajada de México por las constantes amenazas que venía recibiendo, más no buscaba fugarse. “El presidente no estaba llevando su maleta, sus cosas, absolutamente nada”, aseveró.

Betssy Chávez también indicó haberse sentido dolida por la situación de crisis política que se desató con el mensaje a la Nación de Pedro Castillo. “Yo me quedé en PCM hasta el último... Algunos ministros se han sentido traicionados y yo puedo entender eso ¿y yo cómo me siento? A mí me duelen profundamente muchas cosas. No hubiera permitido este escenario”, acotó.

Finalmente cuando fue consultada por su Raúl Noblecilla fue quien indujo al expresidente a cometer el golpe de Estado, la expremier lo negó. “Él es el más sorprendido, incluso llegó tarde. Cuando llegó me dice: ‘¿Qué pasó?’ y le digo: ‘Necesitamos mucha fortaleza’. Vino y me abrazó”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR

Abogado cree que drogaron a Castillo: “Le dieron un agua y se sintió atontado”

Lilia Paredes y sus hijos habrían viajado a Chota tras detención de Pedro Castillo

Bloquean tres tramos de la Panamericana Sur en Ica y exigen adelanto de nuevas elecciones generales