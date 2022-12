Betssy Chávez rompió su silencio luego de la revelación de polémicos chats que demuestran que sí estuvo presente durante el mensaje a la Nación de Pedro Castillo, el mismo que le valió su vacancia y detención por el delito de rebelión.

La expremier brindó una extensa entrevista para el semanario Hildebrandt en sus Trece y aseguró que no sabía del contenido del discurso del expresidente. Además, también negó que Aníbal Torres haya escrito el texto que leyó, considerado como un golpe de Estado.

Betssy Chávez también se refirió al supuesto intento de fuga de Pedro Castillo, luego de difundirse un acta policial que indicaba que el exmandatario, luego de dar su mensaje a la Nación, salió por la puerta trasera de Palacio de Gobierno con sus dos hijos, su esposa Lilia Paredes y Aníbal Torres, para subir a dos vehículos que los llevarían a la embajada de México. Su trayecto se interrumpió cuando agentes de la PNP dieron al orden de llevarlo hasta la Prefectura de Lima por encontrarse en delito de flagrancia.

Según comentó, su intención era llevar a su familia hasta la sede diplomática por las constantes amenazas que venían recibiendo, aunque Pedro Castillo no pensaba huir a México. “ El presidente no estaba llevando su maleta, sus cosas, absolutamente nada”, aseveró.

BETSSY CHÁVEZ DOLIDA POR CRISIS POLÍTICA

Betssy Chávez también indicó haberse sentido dolida por la situación de crisis política que se desató con el mensaje a la Nación de Pedro Castillo. “Yo me quedé en PCM hasta el último... Algunos ministros se han sentido traicionados y yo puedo entender eso ¿y yo cómo me siento? A mí me duelen profundamente muchas cosas. No hubiera permitido este escenario”, acotó.

TE PUEDE INTERESAR

Castillo y sus primeras declaraciones ante la justicia: Así respondió a las preguntas del juez

Abogado cree que drogaron a Castillo: “Le dieron un agua y se sintió atontado”

Lilia Paredes y sus hijos habrían viajado a Chota tras detención de Pedro Castillo