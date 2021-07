Peruano que se respeta. En el marco de los 200 años de fundación del distrito de Ate, el municipio ha organizado una serie de actividades en beneficio de los vecinos. Uno de ellas es la ‘bibliomóvil’ que está ubicado en la plaza de Huaycán desde inicios de julio.

“Todos los niños, adolescentes, adultos y adultos mayores pueden acercarse y pedir prestado un libro gratis. Lo pueden leer ahí mismo o llevárselo a casa por 7 días. Nos quedaremos en Huaycán hasta el sábado 24 de julio. Luego estaremos en el parque cívico de Santa Clara. La idea es recorrer diferentes zonas de la jurisdicción con esta buena iniciativa”, indicó Pedro Chirinos, representante de la comuna.

Este proyecto cultural es un trabajo de alianza estratégica con la Biblioteca Nacional del Perú. Aparte de leer libros y publicaciones, los pequeños pueden dibujar y pintar en las mesitas que se han colocado en esa área.

“Con esta campaña de lectura más de 700 personas han accedido a un texto de la biblioteca móvil. Los más entusiastas son los niños y adultos mayores. No solo fomentamos la lectura en los vecinos, también la responsabilidad, pues deben devolver los libros una vez se cumpla el tiempo de préstamo”, agregó Chirinos.

La ‘bibliomóvil’ atiende de martes a viernes, de 11 y 30 de la mañana a 3 y 30 de la tarde; y los sábados de 11 y 30 de la mañana a 3 de la tarde.

Sheela Sharma publicó libro que destaca aves emblemáticas del Perú

Se llama ‘La estrella brillante’ y ahí inculca a los pequeños de la casa a respetar a la naturaleza. También tiene su blog Mommy’s Tales, donde comparte tips sobre maternidad y crianza.

Esta escritora y madre de dos hijos trabaja en el rubro del turismo y conoce muy bien nuestra biodiversidad y la fascinación de los niños por las aves.

Peruano que se respeta. A Sheela Sharma siempre le gustó leer y escribir. Pero, fue hace unos años que un tío la impulsó a redactar un cuento infantil y participar en un concurso. “En mis planes primero estuvo hacer un libro sobre mi blog (Mommy’s tales). Quería compartir mis experiencias como mamá primeriza, ya que con la maternidad descubrí lo mucho que me gustaban los niños. No pensaba hacer un cuento para niños, pero la idea me entusiasmó”, contó Sheela.

Así surgió ‘La estrella brillante’, un cuento que rinde homenaje a las aves más emblemáticas de nuestro país. Ellas son las protagonistas de la historia que enseña a los más pequeños de la casa a dejar de lado los estereotipos.

Esta escritora y madre de dos hijos trabaja en el rubro del turismo y conoce muy bien nuestra biodiversidad y la fascinación de los niños por las aves. “La editorial Caja Negra y mi hija me animaron a publicar este cuento. Estoy muy contenta con el resultado, tanto que ya estamos trabajando en un segundo libro”, dijo Sharma, quien, a través de su blog Mommy’s Tales, comparte tips sobre maternidad, crianza, tips y estilo de vida.

En el marco del Bicentenario del Perú, la escritora nos pide que cultivemos el amor por lo nuestro, que valoremos y respetemos la naturaleza. También que evitemos los prejuicios y aceptemos que cada persona es única e independiente.

