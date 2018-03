Bienvenido Ramírez tras difusión de 'Kenjivideos': "No soy ningún corrupto" [VIDEO]

Pidió disculpas. Bienvenido Ramírez, legislador del bloque de Kenji Fujimori, calificó las grabaciones presentadas por el congresista de Fuerza Popular Moisés Mamani como una "conspiración" y "complot"



" Yo no soy ningún corrupto, como me han catalogado. Esto es una emboscada política, una persecución política, una conspiración y un complot en contra de tres parlamentarios que hemos sido de Fuerza Popular. Nos expulsan por haber apoyado la gobernabilidad y a la paz del país", dijo Ramírez en diálogo con Canal N.



En los 'Kenjivideos', Ramírez aparece ofreciendo obras del Estado a cambio de obtener votos para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski.



" Esto ya estaba premeditado. Mamani ni los otros congresistas, ellos no han sido los autores intelectuales. Pienso que habrá un autor intelectual o más de Fuerza Popular", manifestó.



"Me disculpo con el pueblo peruano (...) Me someteré a todas las investigaciones y colaboraré con la Fiscalía", agregó Ramírez, quien denunció a su ex colega, Moíses Mamani, por las grabaciones.

