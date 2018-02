Bienvenido Ramírez y Maritza García le mandan su ‘chiquita’ a Héctor Becerril y su exbancada Fuerza Popular

“Felices y contentos”. Con estas palabras el congresista Bienvenido Ramírez describió cómo se siente la facción liderada por su colega Kenji Fujimori al renunciar de manera irrevocable a Fuerza Popular luego de que la bancada decidiera expulsar a tres de sus integrantes.



“Yo me siento feliz de haber salido de una olla de grillos”, señaló el legislador de los autodenominados ‘Avengers’ y lamentó los comentarios negativos de excolegas como Héctor Becerril, que minimizó a Kenji Fujimori y dijo que “cada persona tiene el líder que merece”.



“Pero, ¿quién es Héctor Becerril? Es un don nadie. Es así”, respondió Bienvenido Ramírez, que no se quedó callado y le respondió también a Cecilia Chacón luego de que los tildara de ser los nuevos escuderos del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).



“¿Quién habla? ¿Quiénes hablan tanto de corrupción? Primero que se vean ellos si no tiene familiares, esposos, hermanos vinculados en actos de corrupción”, dijo el ahora exintegrante de la bancada de Fuerza Popular.



Bienvenido Ramírez y Maritza García le responden a sus excompañeros de Fuerza Popular

Por otro lado, Maritza García –que también fue expulsada por recomendación del Comité Disciplinario del partido de Keiko Fujimori– dijo que están muy seguros que el tiempo les “dará la razón” y que “la gente, el pueblo y los demás congresistas se van a sumar a nosotros”.



Sobre si más integrantes de Fuerza Popular les seguirían los pasos, la integrante de la facción liderada por Kenji Fujimori dijo que “hay muchísimos que tienen toda la fuerza de voluntad de venirse con nosotros pero el miedo les ganó”.



Consultada sobre qué le diría a Keiko Fujimori por esta situación que atraviesa la bancada de Fuerza Popular, Maritza García dijo que ella es “la principal responsable de que se haya suscitado todo esto”.



“Ella ( Keiko Fujimori) pudo haber dialogado, pudo habernos dado nuestro lugar a todos y cada uno de los congresistas, sin embargo, no lo hizo. Estas son las consecuencias, como dijo la colega Tania Echevarria, del desenlace fatal de Fuerza Popular”, finalizó.

