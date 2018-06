Bienvenido Ramírez, Pedro Olaechea, Wilbert Rozas y otros personajes de la política peruana en ‘Pepitas’

IZQUIERDA I

La izquierda del Congreso no está tan unida. Jorge Castro reconoció que se encuentra cansado del Frente Amplio , pero que no renunciará y esperará que lo expulsen. Hummm…



IZQUIERDA II

Ni bien escuchó estas palabras, el vocero del Frente Amplio , Wilbert Rozas , salió a dar la cara y aseguró que Castro ‘ya no existe para ellos’. “No nos preocupa lo que haga”, precisó. Uyuyuy…

DEPURACIÓN

El Ministerio de Educación emitió 663 resoluciones para destituir a docentes y administrativos con sentencia firme por terrorismo, violación sexual y narcotráfico . Empezó la depuración. Vale…



RENUNCIA

Aduciendo que su presencia era incómoda en el oficialismo, el legislador Pedro Olaechea renunció a Peruanos Por el Kambio (PPK). Muchos lo relacionan con el fujimorismo. Asuuu...

SE AFERRA

Bienvenido Ramírez se aferra al Congreso . Mandó un oficio al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que no entregue las credenciales a los accesitarios. Jura que se estaría atentando contra una sentencia del Tribunal Constitucional (TC ). ¿Será cierto...?

