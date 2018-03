Trome tiene las promociones que el pueblo quiere y la de ‘El Billetrome’ fue todo un éxito, pues se regaló dinero en efectivo a cientos de lectores.



Si tú eres uno de los afortunados y aún no has cobrado tu platita, no te preocupes, ya que tienes 90 días hábiles para hacerlo.

Solo tienes que comunicarte con nuestro Departamento de Promociones llamando al 311-6399 y allí te indicarán los pasos a seguir.



Un notario público verifica la transparencia y legalidad del proceso. Todos los premios serán entregados a sus respectivos ganadores.



Y no olviden que muy pronto tendremos más promociones para nuestros fieles lectores. Solo sigan apostando por el ‘diario papá’.