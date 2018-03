Cientos de lectores ganaron con 'El Billetrome'

Cientos de lectores del ‘diario papá’ ganaron jugosos premios en efectivo con ‘El Billetrome’, que repartió ¡134 mil soles!

El premio mayor fue de 10 mil soles.



Si ganaste y aún no has cobrado, no te preocupes porque tienes 90 días para reclamar tu dinero.



Lo único que debes hacer es llamar al 311-6399 y nuestro Departamento de Promociones te indicará los pasos que debes seguir.



Los premios serán entregados a los ganadores, quienes deberán portar su DNI y mostrar su cartilla.



Trome es el diario con las promociones más regalonas, así que estén atentos porque se vienen más premios para nuestros lectores.

Como siempre, todos nuestros sorteos cuentan con la conformidad de un notario público.