Muchos siguen cobrando premios de ‘El Billetrome’

La promoción ‘El Billetrome’ fue un golazo de media cancha, pues repartimos 134 mil soles entre 500 de nuestros lectores. ¡Todavía hay muchos que siguen cobrando sus premios!



Y si tú ganaste y aún no pasaste por caja, no te preocupes, pues tienes 90 días para hacerlo.



Solo tienes que llamar al 311-6399 para que te indiquen lo que debes hacer. Si no consigues comunicarte, insiste posteriormente, pues a veces la línea se satura.



Eso sí, no olvides traer tu cartilla con la columna completa, así como tu DNI. Todos los premios salieron correctamente y tienen ganador.



Mantente atento porque se vienen nuevas y espectaculares promociones, pues Trome se distingue por darles lo mejor a sus lectores tanto en información como en regalos.