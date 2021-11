¡Ya falta poco! Los últimos eventos e-commerce del año, Black Friday y Cyber Monday, se realizarán el viernes 26 y lunes 29 de noviembre, respectivamente. Estos días son el momento oportuno para realizar nuestras compras navideñas, ya que los mejores descuentos y ofertas de estos eventos online no se repetirán hasta el próximo año.

Con el auge del comercio electrónico, ahora es más fácil comprar todo lo que necesitas para las fiestas navideñas sin salir de casa. Desde zapatillas y accesorios deportivos para cumplir las metas fitness de año nuevo hasta lo último de la tecnología. Ahora se puede encontrar una mayor oferta online que en años anteriores. Aquí te damos algunos consejos para tus regalos o compras navideñas.

¿QUÉ REGALAR O COMPRAR POR NAVIDAD?

- Juguetes:

¿Qué sería de la Navidad sin juguetes? Esta época es una de las más especiales del año, sobre todo para los más pequeños de la casa. De todos los regalos que hay que preparar en estas fechas los de los niños y niñas siempre son los más especiales. En estos días importantes de e-commerce existen todo tipo de juguetes con descuento. Por ejemplo, en el laboratorio científico Color Shifters de Hot Wheels, tendrán que proteger a sus autos de las más peligrosas pócimas. También podrían recorrer la ciudad en busca de las propiedades más cotizadas con el clásico juego de mesa: Monopolio.

- Tecnología:

Desde que comenzó la pandemia nos hemos adaptado a una “nueva normalidad”. La tecnología ha llegado a ocupar un lugar muy importante hoy en día, ya que algunas de nuestras actividades dependen de ella. Tal vez a algunos les toque celebrar con su familia la Navidad a distancia. Por eso, los celulares como el Xiaomi Redmi Note 9t. permitirán disfrutar de una completa experiencia 5G para compartir con tu familia en una videollamada, realizar actividades del trabajo o para el entretenimiento. Otra buena propuesta tecnológica, sobre todo para viajar eléctricamente, son las bicicletas eléctricas Hon Angle que viene con casco incluido y estarán con un súper descuento durante Black Friday en Platanitos.com.

- Deporte:

El deporte y la vida sana están de moda. No importa si los ejercicios se hacen en casa, vayas al gimnasio o prefieras actividades al aire libre. Si eres amante del deporte o conoces a alguien que también lo es, qué mejor idea que comprarte o darle algo para mantenerse activo. En Platanitos.com encontrarás una variedad de zapatillas, ropa deportiva y accesorios de todas las marcas: Nike, Adidas, Reebok, Under Armour, Puma y New Balance, entre otras. La semana de Black Friday es una de las fechas en la que se ven las mejores ofertas en zapatillas, por eso recomendamos aprovechar las primeras horas del día, porque las tallas más comunes tienden a acabarse rápido.

- Cena navideña:

Uno de los momentos más especiales en Navidad es la reunión de la familia en la cena navideña. Esta es una buena oportunidad para brindar por diversos motivos y agradecer en familia. Por eso, Platanitos.com te ofrece una gran variedad de vinos, espumantes y licores en oferta de diferentes marcas para agasajar a la familia o llevar como regalo a la cena navideña. Incluso, cuenta con más de 100 variedades de nuestra bebida bandera: el Pisco.

Ya casi no existen categorías que no se vendan online. Desde muebles hasta libros, cualquier producto que te puedas imaginar está a un clic de distancia. Definitivamente, ambos días son la ocasión ideal para aprovechar en adelantarnos a realizar nuestras compras navideñas, por los precios económicos y por la diversidad de productos que habrá por estos días.

