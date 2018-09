Osiptel: Usuarios reclaman por bloqueo de celulares | FOTOS

Ante el inicio del bloqueo de un millón de celulares con IMEI inválido, que se aplica desde ayer, y la alerta de que esa medida perjudicaba también a los que de buena fe compraron sus ‘equipos liberados’, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) aprobó el ‘bloqueo sea progresivo’.

Y es que ayer, desde tempranas horas, hubo muchas quejas en redes sociales y centros de atención al cliente, de personas que aseguran que compraron sus teléfonos directamente a las operadoras, pero ‘igual les bloquearon sus líneas’.

“Afecta el derecho de comunicación de los que legalmente adquirieron su equipo móvil, ya que no se ha considerado que hay equipos importados legalmente y que se venden como ‘liberados’ en establecimientos formales”, indicó la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (Afin).

El ‘bloqueo progresivo’ también fue planteado por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec).



ACLARANDO DUDAS



IMEI : Es el código único de 15 dígitos que identifica a cada celular. Está en la parte posterior (detrás de la batería). Verifique digitando *#06#.



Si no corresponde, es IMEI alterado (clonado, inválido o duplicado). Podría ser teléfono robado.



Si recibe mensaje SMS indicando que le bloquearán el celular: verifique si el IMEI es el de su celular. Si no lo es, debe entregar el equipo al operador.



De no entregarlo, tras 6 meses la línea está de baja.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.