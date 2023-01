El presidente de la Asociación Peruana de Avicultura (APA), Julio Favre , aseguró que los empresarios están dispuestos a desbloquear las carreteras tomadas por manifestantes que se oponen a la presidencia de Dina Boluarte. Señaló que para dicho fin utilizarían sus “propios recursos”, aunque no indicó con qué métodos.

“Si el Gobierno no va a cumplir su labor, nosotros, los empresarios, estamos dispuestos a abrir esas carreteras con nuestros recursos porque la gente se va a morir de hambre. Si el Gobierno no lo entiende, nosotros lo tenemos perfectamente claro y no vamos a dejar que eso pase”, aseguró en una conferencia de prensa virtual.

La APA, la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, la Asociación de Ganaderos Lecheros de Majes (AGAL Majes) y la Asociación Peruana de Porcicultores vaticinaron una severa crisis alimentaria en el país debido al bloqueo de carreteras que, desde hace semanas, interrumpen la cadena logística de alimentos.

Favre pidió a las Policía Nacional y a la Fiscalía de la Nación “que actúen” identificando y deteniendo a “los vándalos terroristas que exigen demandas políticas y no sociales”. Asimismo, pidió al Poder Ejecutivo que libere las carreteras.

En la víspera, 16 vías nacionales estaban afectadas por la interrupción de tránsito en más de 83 puntos en 9 regiones del país, pese a que los Ministerios del Interior y de Defensa anunciaron el jueves que comenzarán a desbloquear las carreteras tomadas por manifestantes que exigen la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso.

Carreteras bloqueadas

Pedro José Zavala, director de la APA, secundó a Favre asegurando que, si las autoridades competentes no intervienen, “vamos a tener que hacer algo nosotros”. “Es un mensaje dramático que espero que el gobierno atienda”, señaló.