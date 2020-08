Por: Johnny Valle

Alguna vez lo llamaron el ‘Justin Bieber’ de la literatura. La analogía tiene fundamento. Al igual que la estrella pop canadiense, el escritor español ‘Blue Jeans’ , seudónimo de Francisco de Paula Fernández , genera una especie de histeria colectiva entre sus jóvenes lectores. Lo esperan en el aeropuerto, le hacen guardia en el hotel, le piden fotos y autógrafos en la calle y cuando realiza una firma de libros las colas son kilométricas. Con más de un millón de novelas vendidas a nivel mundial, ‘Blue’, como lo llaman sus fieles seguidores, millennials en su totalidad, acaba de publicar ‘La promesa de Julia’ (Editorial Planeta), la última entrega de la trilogía de ‘La chica invisible’, y será presentada este domingo a las 4 de la tarde mediante una transmisión en vivo en la página de Facebook de la Feria Internacional del Libro de Lima.

Los jóvenes son tu gran público. ¿Qué responsabilidad conlleva escribir para ellos?

Los que escribimos infantil o juvenil tenemos la responsabilidad de crear lectores.

Tienes mucha interacción con los jóvenes. ¿Cómo ves a la generación XXI? ¿Son más impulsivos, más pasionales?

Todo se vive con mucha intensidad cuando tienes 15 o 16 años. El amor se vive de una manera pasional, parece que no hay otra cosa en la vida. Luego te das cuenta, cuando van pasando los años, que los problemas van creciendo, que los problemas son diferentes.

¿Por qué las viejas generaciones no le tienen fe a la actual?

La generación anterior no le tenía fe a la mía. Siempre la generación anterior va a menospreciar o va a tener poca fe a la generación posterior. Lo que siempre cuento: a mi abuelo le fastidiaba que mi padre escuchara a Los Beatles, a mi padre le fastidiaba la música que yo escuchaba y a mí me fastidia la música que escucha la gente de ahora, ja, ja, ja.

¿Entonces confías en los jóvenes de hoy?

Sí. Confío en la gente joven. Es verdad que después ves la televisión o sales a la calle y pierdes la fe en el mundo en general, en la humanidad. Yo creo que cuando pase todo esto volveré a mi realismo positivo habitual y sí, seguiré confiando en la gente joven.

Dicen que los jóvenes no leen o leen cada vez menos. ¿Qué opinas?

Yo pienso que la gente joven tiene más opciones de ocio que antes. Un chaval tiene el play station, está todo el día en el WhatsApp, está pendiente del Twitter, de hacerse una foto para el Instagram.

¿Entonces?

Entonces, los jóvenes no leen tanto como se pudiera creer, pero sí leen más de lo que los adultos piensan.

Eres la envidia de los ‘grandes’ escritores en las ferias de libros, pues tus seguidores hacen filas interminables para conseguir una firma tuya…

Tengo suerte de tener lectores muy fieles. La gente joven es más pasional. Cada vez que voy a Lima es una auténtica locura, me han recibido hasta en el aeropuerto.

Incluso alguna vez te llamaron el ‘Justin Bieber’ de la literatura…

Hay que salvar la distancia, evidentemente. No tengo nada de Justin Bieber. Incluso cuando me dicen que tengo fans, no me gusta. No me gusta la palabra ‘fans’, eso es para los cantantes, para los futbolistas, para los actores. Ellos son lectores, van a una firma de libro y se portan súper bien, no montan escándalos. Suelen cumplir perfectamente con las filas, son muy respetuosos.

REDES SOCIALES

Tú eres muy activo en redes sociales, pero hay autores que las condenan. Uno de ellos es el peruano Mario Vargas Llosa, quien dijo que ‘corremos el riesgo de llegar a un mundo de monos’.

Yo respeto mucho a Mario Vargas Llosa y su opinión es su opinión. Las redes sociales son unas herramientas muy potentes e importantes para quienes nos dedicamos a que la gente nos lea, o sepa quiénes somos. Es decir, yo gracias a las redes sociales conseguí publicar mi primer libro. Y me permite estar cercano al lector. Hoy en día los escritores no somos gente que está por encima del bien o el mal, encerrada en nuestra mazmorra, escribiendo un libro con tinta de pato, con pluma de ganso; somos gente normal y corriente, y es lo que yo intento transmitir. Yo soy un hombre normal y corriente que ha tenido la suerte de dedicarse a escribir y que vivo, sufro, tengo inquietudes y soy como cualquiera de mis lectores. No hay esa distancia. Estamos en la misma línea.

¿Crees que las redes sociales han enfriado las relaciones personales?

No sé si es más frío. No sé si es mejor o peor. Habrá gente que le ha ido bien de una manera u otra. Pero hay un cambio muy claro. Las redes sociales tienen su lado bueno, pero también negativo, que es la gente que se oculta detrás de la pantalla de la computadora y es diferente a como se muestra. No todo es perfecto. Las redes sociales no son perfectas.

Francisco de Paula Fernández González, mejor conocido como Blue Jeans (Foto: Jesús Saucedo)

Hay mucha agresividad en Twitter…

También tiene ese lado negativo que a mí no me gusta, que es el constante enfrentamiento entre unos y otros, que no es debate, sino debate y agresividad.

¿Cómo es la relación con tus lectores peruanos?

Muy intensa. No hay nada que yo ponga en internet que no comenten. Es el único sitio en el mundo donde no puedo terminar mis firmas, porque siempre van más personas de lo que puedo firmar.

También debes ser uno de los autores más ‘pirateados’ en Perú…

Mi opinión como autor es que estoy en contra de la piratería. Es un tema complejo y complicado. Por ejemplo, uno no va a la tienda y se lleva un pantalón gratis o vas a un restaurante y te vas sin pagar, pues con los libros es igual.

En el Perú estamos en una situación crítica. Ha colapsado nuestro sistema de salud, nuestro sistema económico. ¿Qué le dirías a los muchachos que te leen?

El primer mensaje es de ánimo y de fuerza. Que hagan caso a lo que se les están diciendo, que cumplan con las normas. La situación no es fácil para nadie. Fuerza y ánimo. Hay que apretar los dientes y para adelante.

Y para enfrentar esta situación, ¿una buena medicina son los libros?

Yo creo que es un buen antídoto para el que está metido en su casa. Una buena lectura te hará viajar y te hará salir de tu mundo.