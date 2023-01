A sus 63 años, Lino Salinas Ramírez está satisfecho y agradecido con su negocio porque gracias a él ha podido construir su casa y sacar adelante a su familia. Todo empezó hace 20 años cuando se quedó sin trabajo, la empresa cerró y con la liquidación compró un terrenito en Comas. Ahí vio la necesidad de buscar un ingreso de dinero y al no encontrar empleo se le ocurrió abrir una bodega.

“Recuerdo que empezamos con una vitrina chiquita y unos cuantos dulces y gaseosas. Vendíamos poquito porque al no tener mucho capital no podíamos traer más productos. Con mucho esfuerzo y constancia crecimos de a pocos. No ha sido fácil, pero lo hemos logrado. Este negocio me ayudó a pagar los estudios de mis hijos y a construir mi casa”, contó este pujante comerciante ancashino.

En su bodega el ‘Rey del Market’ vende desde abarrotes y golosinas hasta verduras, frutas y pan calientito. “Tratamos de tener de todo para que el cliente encuentre lo que necesita y se vaya contento. También nos capacitamos para brindar una mejor atención y exhibir los productos. Hace poco acudimos a un taller impulsado por PepsiCo y la Asociación de Bodegueros”, agregó.

Un secreto de su éxito radica en las ofertas y promociones que constantemente lanza en su tienda, así como las canastas que rifa en fechas especiales (Día de la Madre, Día del Padre, Navidad). Estas son formas de fidelizar a sus clientes y hacerse más conocido en la zona.

Don Lino anda a la vanguardia con la tecnología y su bodega está presente en las redes sociales. Abrió su cuenta en TikTok (@reymarket1) para hacer videos y mostrar sus promociones. Poco a poco está ganando seguidores en la popular red social. Además, ofrece varios sistemas de pago (Yape, Plin, POS) y el servicio de delivery.

Actualizarse con modalidades de pago (Yape, Plin y un POS) es una de las mejores estrategias para el incremento de la rentabilidad y preferencia en el negocio.

TRES FACTORES QUE HARÁN QUE TU NEGOCIO CREZCA

♦EL TRATO. Este debe incluir el lenguaje verbal (qué decimos y cómo lo decimos) y el corporal (los gestos del cuerpo que nos indican la buena disposición para atender).

♦EL TIEMPO DE RESPUESTA. Los clientes valoran la rapidez de la atención, pero este debe ser con calidez y entusiasmo.

♦LA IMAGEN DE LA PERSONA QUE ATIENDE. Esta incluye la higiene personal y el uso de una vestimenta limpia y acorde al negocio. Por ejemplo, pueden utilizar un mandil.

Fotos: Lenin Tadeo / Trome.

