Bomberos alertan que sus unidades solo cuentan con gasolina para 5 días más | VIDEO

Un grupo de bomberos manifestó su molestia por el poco presupuesto que cuentan hasta fin de año. En una entrevista para Canal N, el comandante general indicó que el Cuerpo de Bomberos no está pasando por un buen momento económico y espera el apoyo necesario ya que solo cuentan con combustible para cinco días más.

En una entrevista para Canal N, el oficial señaló que los bomberos cuentan con poca gasolina para sus unidades, debido a la falta de licitaciones. Algunos se han visto en la necesidad de realizar actividades para cubrir estos gastos básicos.

“Un poco difícil la situación que está atravesando el cuerpo de bomberos. Estamos viendo la forma de cómo abastecer de gasolina todo diciembre ya que no existe un contrato, no se han hecho licitaciones. Actualmente la gasolina con que disponemos no nos va a permitir llegar hasta fin de año”, indicó el comandante.

El comandante indicó que está trabajando con el actual intendente Charles Hallenbeck Fuentes, quien tiene como responsabilidad manejar los fondos que vienen desde el Ejecutivo.

“Tenemos gasolina solo para cinco días. El presupuesto para este año ha sido 100 millones y solo se ha ejecutado el 35% y de este, el 27% ha sido para salarios del personal administrativo. Estamos en una situación precaria”, indicó Hallenbeck Fuentes.

Asimismo, explicaron que el otro 65% de los 100 millones no se usó por una incorrecta ejecución del exintendente, Peter González.

“Esta responsabilidad es la intendencia. El señor (Peter González) es bombero, sí se ha preocupado, pero no ha podido ejecutar correctamente”, señaló.

“Hubo varios procesos y se han caído. Uno sabe que una administración pública para que sea transparente se demora como 4 meses y si no está bien planteado no funciona. Mientras tanto, nuestras unidades a nivel nacional se caen”, comentó el intendente Hallenbeck.

Entre tanto, el comandante señaló que el ministro del Interior Carlos Morán se ha comprometido en proporcionar gasolina a las unidades para emergencias.

“Yo le he comunicado al ministro del Interior, él me ha manifestado que nos va a proporcionar combustible en casos de emergencia, es una ayuda, pero tenemos que ver la forma de subsistir con gasolina hasta fin de año y no esperar que el ministerio nos esté ayudando”, subrayó.