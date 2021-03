Con largas colas comenzó el pago del Bono 600 para los hogares beneficiarios que no tienen cuentas bancarias ni números celulares a su nombre. Además, no faltaron las quejas y desorientación de varias personas que referían no poder acceder a otras modalidades (digitales).

La modalidad presencial es en agencias del Banco de la Nación, según cronograma establecido. Trome comprobó que ayer, desde muy temprano, por ejemplo en las agencias bancarias de Comas y la ubicada en 28 de Julio, en Lima, hubo extensas colas para ingresar a las ventanillas.

CRONOGRAMA

“La modalidad es muy simple, se guía por un cronograma de acuerdo al último digito del DNI. Hoy (ayer lunes) iniciamos el pago para los de último digito 0 y continuaremos hasta llegar al jueves 22 de abril que corresponde al último digito 9”, dijo Keith Carpio, subgerente de la Macro Región Lima del Banco de la Nación.

Final 0 : lunes 29 de marzo.

: lunes 29 de marzo. Final 1 : miércoles 31 de marzo.

: miércoles 31 de marzo. Final 2 : martes 6 de abril.

: martes 6 de abril. Final 3 : jueves 8 de abril.

: jueves 8 de abril. Final 4 : lunes 12 de abril.

: lunes 12 de abril. Final 5 : miércoles 14 de abril.

: miércoles 14 de abril. Final 6 : viernes 16 de abril.

: viernes 16 de abril. Final 7 : lunes 19 de abril.

: lunes 19 de abril. Final 8 : miércoles 21 de abril.

: miércoles 21 de abril. Final 9: jueves 22 de abril.

Este pago corresponde al Grupo 4, que es la última fase de los más de 4.2 millones de hogares beneficiarios del Bono 600, que en febrero último fueron declarados en Alerta Extrema por la pandemia.

Fanny Montellanos, viceministra de prestaciones sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), informó que más de 2.3 millones de hogares beneficiarios del Bono 600 soles ya cobraron.

CÓMO SABER SI LE TOCA

Hay tres formas:

*Web bono600.gob.pe. Consulte ingresando número de DNI, fecha de emisión. Si es beneficiario, le darán detalles de fecha, modalidad y persona de su hogar que cobrará.

*Línea telefónica gratuita 101. De lunes a domingo, de 8:30 a.m. as 8 p.m. Si es beneficiario, le dirán la modalidad y cómo acceder.

*Tambos del Midis. Para orientación en comunidades y centros poblados de zonas rurales, con nivel de alerta extremo.

TOME EN CUENTA:

El Bono 600 servirá de gran ayuda para los peruanos afectados económicamente por la pandemia. (Foto: Andina)

*Verifique si es beneficiario solo en la página oficial y cuál es la modalidad.

*Evite estafas o robo de información de cuenta bancarias. No haga caso a tramitadores ni a mensajes o enlaces en redes sociales, correos o web que le pide inscribirse o consultar.

*Grupo 4 (presencial): Hoy toca a beneficiarios con DNI que acaba en 1. El martes 6 de abril para los que terminan en dígito 2.

*Acuda con su DNI, en la fecha programada. Por estado de emergencia, será válido hasta el 30 de junio el DNI vencido o por caducar, y por pérdida, el Certificado de Inscripción.

CONOZCA LOS GRUPOS DE HOGARES PARA EL BONO 600

Para escoger a las familias que integran el padrón del bono 600 soles se toman en cuenta diversos requisitos, como que el hogar se encuentre en nivel de pobreza o pobreza extrema, según el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

Además, que estén afiliados al programa Juntos o que algún integrante del hogar sea usuaria de los programas Pensión 65 o Contigo. Por otro lado, que ningún integrante del hogar esté registrado en la planilla pública o privada, excepto pensionistas y practicantes. Y que ninguno presente ingresos superiores a los S/ 3,000 mensuales.

Los grupos de hogares son los siguientes:

Grupo 1 : Hogares de los programas Juntos, Contigo y Pensión 65

: Hogares de los programas Juntos, Contigo y Pensión 65 Grupo 2 : Hogares con cuentas bancarias, billeteras digitales y banca celular (usuarios antiguos y nuevos)

: Hogares con cuentas bancarias, billeteras digitales y banca celular (usuarios antiguos y nuevos) Grupo 3 : Hogares en comunidades sin entidades financieras

: Hogares en comunidades sin entidades financieras Grupo 4: Hogares sin cuentas bancarias.

(Isabel Medina)