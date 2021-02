¡Otra vez lo mismo! Esta mañana se reportaron largas colas en los exteriores de diversas agencias del Banco de la Nación de Lima Metropolitana para cobrar el bono de S/600 , subsidio de ayuda para los afectados por la segunda cuarentena dada por el gobierno desde el 31 de enero. Los primeros beneficiarios, dirigido a ciudadanos en zonas de riesgo extremo a causa de la segunda ola del coronavirus, son los hogares de los programas Juntos, Contigo y Pensión 65, quienes cobrarán vía depósitos en cuenta.

Desde el distrito de Puente Piedra, el noticiero América Noticias informó que las personas llegaron hasta la sede bancaria desde aproximadamente las 5:00 a.m., pero que aún no ingresan al local siendo cerca de las 7:00 a.m. Los exteriores del citado banco son resguardados por miembros de la Marina de Guerra y hasta el momento no se han reportado incidentes.

Un panorama similar se constató en la sede del Banco de Nación situado en la Av. Salvador Allende donde aparecen cientos de personas formando largas colas. En imágenes difundidas por TVPerú se mostró que varios ciudadanos han llevado bancas para poder esperar ingresar al banco y sí cumplen con el distanciamiento social.

“Desde las 4 de la mañana estamos haciendo cola. He venido con mi esposa porque yo he venido por el bono 200 y mi esposa por el bono 600″, explicó una de las personas.

Sobre el Bono 600

El bono de 600 soles empezará a entregarse a partir de hoy y el Banco de la Nación (BN) exhortó a los beneficiarios que antes de acercarse a un canal de pago, ya sea un cajero automático o un agente autorizado, verifiquen primero si están considerados en la lista y la fecha de pago.

Carlos Quevedo, subgerente de Atención al Cliente del BN, instó a los potenciales beneficiarios a que primero consulten la página Bono600.gob.pe o llamar a la línea 101, para conocer si son beneficiarios del bono y cuándo les toca la fecha de pago, por lo que no es necesario ir al banco, ya que ahí no les van a dar esa información.

Informó que junto con el nombre del beneficiario aparecerá en la página web la fecha a partir de la cual puede ir a cobrar, de acuerdo a las cuatro fases establecidas por el Gobierno, a fin de evitar aglomeraciones.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Silvana Vargas, informó anoche que la entrega del bono se realizará en forma gradual y diversificada a cuatro grupos de beneficiarios, siendo el primero los beneficiarios de los programas sociales, como Juntos, Pensión 65 y Contigo, y podrán cobrar el monto desde el 17 de febrero.

Por su parte, el Banco de la Nación (BN) informó que se iniciará el pago del Bono 600 al Grupo 1 de beneficiarios de las 10 regiones con nivel de alerta Extremo de contagios por el COVID-19.

Por esta razón, el BN ha previsto las siguientes medidas para el pago de esta primera lista integrada por usuarios de los programas sociales Juntos, Pensión 65 y Contigo:

Se tendrá horario extendido en 81 agencias estratégicas de las zonas donde se pagará el Bono 600. La atención empezará a las 6:00 a. m. y terminará a las 5:00 p. m. de lunes a viernes; mientras que los sábados la atención será de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. La lista de agencias con horario especial se encuentra en www.bn.com.pe

Se contará con 450 orientadores capacitados para apoyar en la gestión de colas en las agencias de las siguientes regiones declaradas en nivel de alerta Extremo, según el DU 008.2021: Apurímac, Ancash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica, Lima Provincias, Lima Metropolitana y Callao.

Se contará también con el resguardo de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas en las agencias estratégicas a partir de las 4:00 a. m., para garantizar el orden y la seguridad en los alrededores de las agencias bancarias.

En coordinación con las municipalidades de las zonas de pago del Bono 600, se desplegarán rondas de Serenazgo para ayudar a cumplir el distanciamiento social y colaborar con la seguridad.

Asimismo, el BN recordó lo siguiente:

A diferencia de los bonos anteriores, el Bono 600 se pagará por grupos y cada grupo tendrá una fecha de inicio de pago diferente:

Los hogares de los Grupos 2, 3 y 4 podrán conocer su modalidad y fecha de pagos a partir del 26 de febrero a través de la plataforma bono600.gob.pe y de la línea gratuita 101, cuya capacidad de atención es de 1,000 llamadas en simultáneo.

El Banco de la Nación invocó al público a informarse sobre los grupos, modalidades y fechas de pagos del Bono600 sin necesidad de ir al banco. De igual forma, a respetar las normas sanitarias establecidas por el Gobierno.

Además, recordó a clientes y usuarios que tienen a su disposición más de 900 cajeros automáticos y 10,000 agentes MultiRed a nivel nacional. También, pueden realizar sus operaciones, sin salir de casa, a través de MultiRed Virtual y de la app del BN.