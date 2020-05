Hoy comienza el pago del Bono Familiar Universal de 760 soles a quienes no hayan recibido los subsidios anteriores. El impulso económico, entre los que se encuentran el apoyo a 2,7 millones (Yo me quedo de casa), 800.000 (bono independiente) y 1 millón (bono rural) y el bono familiar universal, busca ayudar al 75 % de hogares en el país debido a que no cuentan con ingresos suficientes para mitigar gastos sustanciales como la alimentación.

El 5 de mayo el gobierno publicó un Decreto de Urgencia con el fin de que los peruanos pudieran sobrellevar los estragos económicos causados por la pandemia, mediante los bonos otorgados por el gobierno. El Bono Familiar Universal otorgado por el gobierno de Martín Vizcarra a las familias de extrema pobreza, sin embargo, este subsidio no será entregado a personas que ya habrían recibido el bono de 760 soles Yo me quedo en casa, bono independiente y bono rural según información del MIDIS.

CÓMO SABER SI SOY BENEFICIARIO DEL BONO UNIVERSAL

El MIDIS ha dispuesto la entrega del Bono Familiar Universal mediante la plataforma web yomequedoencasa.pe, donde podrás encontrar diferentes tipos de modalidades para que todos los trámites se realicen evitando aglomeraciones y asegurando la seguridad de los beneficiados y grupo de riesgos.

REQUISITOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PRIMER PADRÓN

Ninguno de los miembros de la familia debe tener un ingreso superior a 3,000 soles mensuales, según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

No debe recibir una transferencia de los programas sociales JUNTOS, Pensión 65, Contigo o bonos.

MODALIDAD DE PAGO PARA EL BONO UNIVERSAL DE 760 SOLES

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ha implementado una plataforma web para que las personas beneficiarias de estos bonos puedan retirar el dinero sin la necesidad de acercarse a las agencias bancarias y no generar aglomeraciones, esto mediante 4 modalidades:

Depósito en cuenta: Se deposita dinero en un banco y cobras el monto en la red de cajeros Multired del Banco de la Nación.

Banca por celular: Completa los formularios con el nombre de tus padres, tu fecha, lugar de nacimiento y número telefónico y operador al que pertenece. Luego, te llegará un mensaje de texto al celular. Digita el código enviado para validar el número. También puedes registrar un correo electrónico de manera opcional. Allí te llegara un SMS con una clave de ingreso a la banca celular del Banco de la Nación. Al ingresar a la banca celular con la clase asignada podrás generar tu código de 5 dígitos que te permitirá retirar el dinero. OJO: Tu clave de retiro tendrá una validez de 48 horas y podrás usarlo en cualquiera de los cajeros Multired del Banco de la Nación.

Billetera Tunki de Interbank: Puedes retirar el bono en cualquier cajero Globalnet o puedes descargar la aplicación. También puedes informarte en la página web Puedes retirar el bono en cualquier cajero Globalnet o puedes descargar la aplicación. También puedes informarte en la página web tunki.com.pe

Giro en ventanilla: Escoge el departamento, provincia y distrito más cercano de la agencia del banco asignado, así como el día conveniente. Puedes llamar al 101 o ingresar a Escoge el departamento, provincia y distrito más cercano de la agencia del banco asignado, así como el día conveniente. Puedes llamar al 101 o ingresar a midis.gob.pe

Bono Familiar Universal de 760 soles beneficiaría al 6.8 millones de familias del Perú

