Desde este sábado 7 de noviembre comenzó a pagarse el Segundo Bono Familiar Universal a quienes se encuentran en las modalidades Banca Celular y Billetera Digital. Si bien, la primera está dirigida a los perceptores afiliados a la Banca Celular del Banco de la Nación y la segunda a los beneficiarios que tengan una billetera en cualquier entidad financiera; en ambos casos, los 760 soles serán abonados directamente para que la gente disponga del dinero cuando lo requiera, sin necesidad de ir a un banco.

Enfocándonos sólo en Banca Celular, para poder estar afiliado en esta modalidad será necesario que valides tus datos personales e ingresar la información solicitada con el fin de generar tus claves de acceso y retiro, siguiendo los pasos que se te indican.

Pero qué pasa si al momento de registrar lo que te piden, no te acuerdas el nombre de tus padres. ¿Cómo podrás cobrar el subsidio?, ¿perderás el dinero? A continuación, absolvemos estas dudas.

Si tu hogar es beneficiario del BFU, podrás cobrar en la fase que se te asignó de acuerdo a la modalidad correspondiente. El 7 de noviembre empieza para Banca Celular (Foto: AFP)

NO RECUERDO EL NOMBRE DE MIS PROGENITORES, ¿QUÉ HAGO?

Como sabes, para poder utilizar la Banca Celular, primero debes afiliarte validando los datos en la plataforma a la que te direccionará el sitio del Bono Familiar Universal, la cual será la página del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC). Aquí te solicitarán: código de la fecha de tu DNI, código de ubigeo de tu DNI, nombre de tus padres, fecha y lugar de nacimiento, entre otros que estén relacionados a tu celular.

Pero qué sucede si mientras estás completando la primera parte de dicha información, se te olvida por completo el nombre de tus padres. No te preocupes, no es necesario que recuerdes el nombre completo de tus progenitores, será suficiente con sus nombres y no apellidos. Pero debes ingresarlos de la forma en que aparezca en sus DNI.

En el caso tengan dos nombres, se recomienda ingresar ambos, tanto de tu padre como tu madre. No importa si los escribes en minúsculas o mayúsculas; ya que el Reniec será encargado de validad esos datos en su sistema.

Recuerda que sólo tienes hasta 3 intentos para realizar la validación de datos solicitada en la plataforma del Reniec, al tercer intento fallido, ya no te permitirán continuar con los demás pasos para realizar tu afiliación a Banca Celular del Banco de la Nación y así poder cobrar el bono; por lo que deberás acudir necesariamente a las ventanillas de las agencias del banco después de cinco días hábiles.

No es necesario que recuerdes los nombres y apellidos completos de tus progenitores (Foto: EFE)

¿CÓMO SABER SI SOY BENEFICIARIO DEL BONO FAMILIAR UNIVERSAL?

La nueva plataforma del Bono Familiar Universal es www.bfu.gob.pe. A continuación, los pasos para saber si eres uno de los beneficiarios.