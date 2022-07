Un empresario denuncia que viene recibiendo amenazas por parte de desconocidos que le exigen S/5.000 para proteger su negocio de comida rápida de otra banda delincuencial que tendría planeado atacar su emprendimiento. El agraviado es hostigado mediante WhatsApp con mensajes, videos y fotos de hombres armados.

“Hay videos que están siendo mandados por el WhatsApp con amenazas, con armamentos, con pistolas. Eso está viniendo continuamente, esas amenazas. No es justo lo que está pasando en el Perú, personas que creemos en el país, gente trabajadora, empresarial, que sigue invirtiendo, y estas personas quieren opacar a la gente que se esfuerza”, señaló en diálogo a América Noticias.

De acuerdo al matinal, el agraviado -quien prefirió mantener en reserva su identidad- comentó que, en más de 20 años de residir en Breña, donde tiene su local, nunca había sido amenazado.

Empresario denuncia que extorsionadores le exigen S/5 mil

“Supuestamente dicen que les debo S/5.000, que ellos me van a cuidar, me van a proteger. Sin embargo, yo creo que no es lo justo. Estas personas quieren extorsionar, vivir de las personas trabajadoras, que progresan, que quieren salir adelante. Tantos años de sacrificio y de lucha que he tenido yo y mi familia y ellos quieren asustar y amedrentarnos”, manifestó.

En otro momento, el denunciante detalló que su emprendimiento “Rincón Brostero” se creó en un primer piso y con el tiempo fue creciendo a costa de mucho esfuerzo. Por lo que se siente afectado debido a las recientes amenazas en su contra.

“Es lamentable lo que está pasando en el Perú, por eso hay algunos peruanos que salen del país porque no hay una seguridad estable”, indicó.

Se conoció que el empresario asentó una denuncia en la comisaría del sector. Él teme por su vida y espera que las autoridades cumplan con su labor de brindarle seguridad. “No es justo lo que está pasando, hay gente que se esfuerza día a día para tener algo. Yo creo en el Perú y sé que va a salir adelante”.

