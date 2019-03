Breña: Joven madre denuncia que pediatra del Hospital del Niño la manoseó mientras atendía a su bebé

¡Terrible! Una joven madre de familia denunció que un médico pediatra del hospital del niño la tocó indebidamente en plena consulta, mientras revisaba a su bebé de un año de edad. Todo ocurrió dentro de un consultorio del Hospital del Niño ubicado en Breña.

Según la denuncia, la joven madre de familia de 21 años el médico se puso detrás de ella y le tocó las nalgas con ambas manos. "Yo me quedé pasmada y no reaccioné, como era la primera vez que me pasaba y porque estaba mi niño", contó.

Pero allí no habría quedado el abuso. Y es que en otro momento, el pediatra le pide a la madre que le coja la cabeza al niño, momento que aprovecha para nuevamente sobrepasarse con ella. "Él se pone nuevamente detrás mio y es allí donde de nuevo siento que me vuelve a presionar los glúteos con ambas manos", reveló.

Esta vez, la mujer reaccionó y le increpó el abuso. "Qué tiene, tampoco me manosee", le dijo al médico, quien, según el testimonio de la víctima, se puso nervioso y continuó atendiendo al menor.

La mujer salió llorando del consultorio y le contó lo sucedido a su pareja, quien llamó de inmediato al 105. A los pocos minutos la Policía llegó hasta el Hospital del Niño de Breña y detuvieron al sujeto, identificado como Marco Antonio A.

El médico negó las acusaciones en su contra en todo momento y presentó el testimonio de la técnica en Enfermería Edith Samaniego, quien aseguró que en todo momento estuvo dentro del consultorio y que jamás vio que el doctor le realizara tocamientos indebidos a la joven madre.