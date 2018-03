Breña: Padres con bebitos en brazos se amanecen por una cita en el Hospital del Niño [Video]

Con bebitos enfermos cargados de brazos, más de 500 padres de familia se amanecieron en el Instituto Nacional de Salud del Niño, en Breña, para obtener una cita para sus pequeños. Muchos llegaron desde las 3 de la mañana incluso del interior del país y formaron colas interminables, que daban la vuelta a la manzana.



“No sale ni un personal, el policía está dando información. Desde una semana estoy intentando obtener un cupo y nada. Nos dieron un volante diciendo que iban a entregar las citas a la 1 de la tarde, pero ayer lo dieron temprano”, se quejó una señora, quien era el número 96 en la cola. “Estoy desde ayer, con mi esposa y mis hijos, pasando hambre y frío y solo hay 8 cupos para Traumatología”, indicó Fernando Rivera.



Una madre de familia, que llegó a Lima desde Trujillo, indicó que hay un solo cupo para la especialidad de Terapia Física, y la cita recién sería en 15 o 30 días. “Yo tengo que irme (a Trujillo) y volver a regresar (a Lima), no tengo trabajo estable (…) Yo llegué a las 10 de la noche de ayer y todavía me van a atender a la 1 de la tarde. No es posible todo esto”, dijo.



Padres se amanecen por una cita en el Hospital del Niño

Pese a las largas colas que se formaron, la institución informó que solo entregará citas para Pediatría durante la mañana. Las citas para otras especialidades, como rehabilitación, todavía las entregarán a la 1 de la tarde, pese a la insistencia y malestar de los padres.



Según el doctor Oswaldo Núñez, director general del Instituto Nacional de Salud del Niño, normalmente los cupos se entregaban en un solo día para todo un mes, pero solo un 40 % de personas asistía la citas programas. Por eso, se cambió la modalidad y ahora se entregarán con dos días de anticipación.



Hace unas semanas, el Ministerio de Salud había informado que se implementará el plan 'Cola cero' para la optimizar los tiempos de espera en los diferentes hospitales de Lima primero, y luego del país. Sin embargo, las colas continúan no solo en dicho nosocomio, sino también en el Edgardo Rebagliati de Jesús María.