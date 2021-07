PERUANO QUE SE RESPETA. En el centro poblado Camacani, distrito Platería, región Puno, una niña escuchaba atenta a sus abuelos maternos cuando le hablaban en la lengua aimara. Aprendía de ese idioma legendario, mientras realizaba sus quehaceres en su casa sin sospechar que esa lengua sería su plataforma para darse a conocer en todo el Perú. Brisayda Aruhuanca Chahuares (23) es la conductora de ‘Jiwasanaka’, primer noticiero en lengua aimara del país, que se emite por TV Perú, que nos da una gran lección de identidad por valorar nuestra cultura. De lunes a viernes, la podemos ver presentando las noticias en esta lengua legendaria y lo hace vestida con sus coloridas y encendidas polleras, que expresan bailes e historia de la región de Puno. Conozcamos más sobre esta profesional.

¿Cómo surgió la propuesta para conducir ‘Jiwasanaka’?

Yo aún era estudiante y me enteré de la propuesta, gracias a un colectivo aimara que hay en Lima. Me presenté y pasé varios casting, ahora estoy a cargo del microinformativo de la edición Mediodía y en la segunda edición de Jiwasanaka y Ñuqanchik 5:30 p.m. a 6:00 p.m. Me siento muy feliz, porque esto me permite comunicar en la lengua aimara, y en especial en esta época de pandemia que es necesaria la información.

Sobre todo para los adultos mayores…

Exacto, en algunas comunidades de Puno no hay acceso a internet y pocos hablan el castellano. La mayoría de nuestros abuelos son monolingües y este programa los ayuda a mantenerse informados.

¿Solo conduces televisión?

No, también formo parte del programa Jilatakunapé ‘Entre hermanos’ de Radio Nacional.

¿Cuántas polleras tienes?

Tengo un total de 25 polleras y 15 sombreros. Las cuido bastante, porque son muy costosas. Mi mamá va al mercado de Acora y le compra a nuestras hermanas y hermanos aimaras, que se dedican a confeccionar. Trato de lavarlas con cuidado y guardarlas para que no se desgasten mucho.

¿Las polleras tienen ciertos bordados y colores, representan algo en particular?

Sí, claro, los bailes de la región, por ejemplo, de Chacareros, Chacallada, Sikuris, entre otros.

¿Tienes toda una indumentaria regional?

Mi ropa está compuesta por polleras multicolores, fajas multicolores, awayu (manta), ojotas, sombrero, K’anawurla (trenzilla) juwuna (Chaqueta)

¿Sueles estar siempre en polleras?

No, solo uso las polleras para la conducción, trato de ponérmelas cuando estoy en el canal, después visto ropa ligera para hacer mis cosas.

¿Fue complicado hablar en aimara estando en Lima?

Llegué a Lima a los 16 años. Recuerdo que estando en Puno, solía estar con mi pollera y ojotas en mi comunidad, y mi mamá se quejaba: ‘cámbiate de ropa’, ‘¿por qué hablas en aimara? Eso no te va a ayudar en tu vida profesional’, me decía. Las madres se preocupan y es normal. Hoy, ser aimara me permite llevar un mensaje de inclusión para todos.

¿Tenías vergüenza de hablar en tu lengua?

Recuerdo que sí. En la universidad, veía a mis compañeros del pueblo shipibo konibo que hablaban en su lengua materna y yo tenía miedo de hablar en aimara y usar mi vestimenta. Sentía miedo en el transporte por ir en pollera, tenía esa mirada como cualquier joven a expresarse, pero ahora estoy orgullosa de hablar en aimara.

¿En algún momento te sentiste discriminada?

No, nunca sentí eso. Al contrario, usar mis polleras me acercaba más a mis hermanos. Recuerdo cuando caminaba por la Av. Arequipa y un señor me dice: ‘hola, hermana, yo también soy aimara’. Me siento orgullosa de mi cultura.

Ahora te has vuelto toda una tiktoker…

Me gusta esta red social porque permite que se conozca más sobre la cultura aimara. Por ejemplo, en Ecuador, existen youtubers y tiktokers que destacan la cultura Puruhá y Kichua de ese país. Y eso trato de hacer en mi cuenta, en el poco tiempo libre que tengo, me pongo a cantar en aimara y respondo preguntas a mis seguidores. Pueden seguirme en (@brisayda_aruhuanca)

¿Qué estudiaste?

Estudié la carrera de Educación Inicial Intercultural Bilingüe (EIB) en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). Egresé en el 2019 y pude estudiar gracias a la Beca 18 EIB del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación.