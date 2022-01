El exsecretario de la presidencia, Bruno Pacheco, aseguró que los 20 mil dólares hallados por el Ministerio Público en el baño de Palacio de Gobierno fueron una donación de sus hermanos para que pueda pagar una defensa legal por el caso que se le había abierto por las presuntas presiones que habría ejercido en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas.

Durante su presentación en la Comisión de Fiscalización, Pacheco indicó que un día antes de que la fiscalía intervenga Palacio de Gobierno, él había guardado el dinero en una caja de zapatos dentro de un mueble del baño, a fin de no tener que transportarlo consigo.

“Yo en ningún momento he recibido corrupción de nadie, ustedes sabrán que este tema del ascenso causó una denuncia, en esa denuncia yo estaba implicado, por eso tuve que buscar una defensa legal hay que pagar eso con dinero. Entonces en esa instancia, lamentablemente, por circunstancias, un día antes del allanamiento, justo ese día tenia que pagar mi defensa legal, un día antes justo había recibido el dinero”, dijo.

“No me presté el dinero, tengo varios hermanos, mis hermanos me dieron 20 mil dólares un día antes del allanamiento. Era pagar mi defensa, lamentablemente el Ministerio Público hizo un abuso con mi persona. Porque ingresaron a todos los espacios para allanar. Lo puse [el dinero] en una caja de zapatos en el closet del baño”, aseveró.

“Yo le dije a mi familia que necesitaba dinero y ellos me dieron ese dinero, como tengo una familia grande, tenemos herencia de mis padres, mi familia tiene terrenos en Junín y el dinero se distribuye entre los hermanos. Tengo los contratos de la compra y venta de esos terrenos”, agregó.

En otro momento, dijo que las reuniones que mantuvo con la empresaria Karelim López fueron para que ella planteara proyectos de “proyección social” sobre los que sería especialista.

“Es una persona que conozco de años anteriores y apareció en Palacio a saludar y plantear un programa de proyección social. Como toda persona se le recibe. La gente tocaba la puerta y se le recibe. Y se le dijo que prepare su proyecto”, manifestó.

“Ella pensaba realizar una actividad de la Navidad del niño del Perú en Palacio donde se iba a traer de cada región a una representación de niños necesitados. Ese era su proyecto ambicioso. Iba a convocar a empresas y amigos”, refirió.

En cuanto a los contratos por el caso del Consorcio Puente Tarata III, en la que López y Pacheco están involucrados, el exsecretario presidencial respondió: “El tema de los contratos de Tarata, es un tema de contrataciones, deberíamos consultar con un experto para que nos explique el proceso. Yo soy ajeno a eso. Nunca he tenido acceso a esos temas. Esto es del MTC. Presidencia no tiene nada que ver”.