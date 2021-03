La IFPI (Federación Internacional de la Industria Fonográfica) ha pasado los últimos días lanzando sus listas de los nombres más importantes y los lanzamientos musicales más exitosos del mundo el año pasado. BTS no solo ocupa el primer lugar en el recuento de todos los géneros, aparecen en dos lugares, destacándose como el único acto en trazar más de un título. Eso es ciertamente impresionante, pero no del todo sorprendente dado el hecho de que fueron nombrados el acto de grabación más grande del mundo de 2020 por la misma organización hace solo unos días.

El primer lanzamiento de 2020 de la banda vocal de Corea del Sur, el inmensamente popular “Map of the Soul: 7″, se abre en el n° 1. El conjunto alcanzó el lugar más alto en las listas en docenas de países y no solo restableció los récords de ventas en su país de origen , pero los aplastó. En tan solo unas semanas, el esfuerzo se convirtió en el título más vendido de todos los tiempos en el territorio asiático, y puede que no sea superado por algún tiempo, o al menos hasta que entreguen algo más que los fanáticos no pueden esperar para tener en sus manos.

Sorprendentemente, Billie Eilish aparece en tercer lugar con un título que lanzó a mediados de 2019. “When we all fall asleep, Where do we go?” fue uno de los conjuntos más grandes de ese año, y aparentemente también de 2020, ya que los fanáticos siguieron transmitiendo y comprando el primer largometraje de la adolescente.

De vuelta en el número 4 está BTS, que ocupa dos peldaños dentro de los cinco primeros. El séptimo tercer proyecto del año, “Be”, logra entrar en la lista a pesar de que fue lanzado menos de dos meses antes de que terminara 2020. El título contó con la ayuda de varios sencillos, incluido “Dynamite”, que también fue nombrada una de las canciones más importantes del año. En una carrera llena de temas exitosos, ninguno ha funcionado mejor para el grupo que el éxito disco-pop.

Completando los cinco primeros está Fine Line de Harry Styles, su segundo largometraje que fue recibido calurosamente por críticos y fanáticos por igual.

La mitad inferior de la cuenta está poblada por Hollywood’s Bleeding de Post Malone (n.° 6), Stray Sheep de Kenshi Yonezu (n.° 7), Justin Bieber’s Changes (n.° 8), el set sorpresa de Taylor Swift, Folklore (n.° 9) y El segundo álbum completo de Dua Lipa “Future Nostalgia” (No. 10).

Estos fueron los 10 álbumes más grandes del mundo en 2020, según la IFPI.

Fuente: “Forbes”