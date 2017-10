Cercado de Lima: 'Bujieros' menores de edad roban costosos medicamentos de niño con cáncer [VIDEO]

Una madre fue atacada por cinco delincuentes, quienes bajo la modalidad del 'bujiazo' le arrebataron su cartera. Lo más penoso es que dentro de su bolso, la mujer llevaba las medicinas para tratar el cáncer que padece su hijo de tan solo 5 años de edad. El atraco se produjo en el Jirón Huánuco, en la zona de Barrios Altos, en el Cercado de Lima.



Los 'bujieros' aprovecharon que el taxi blanco —donde viajaba la mujer y su hijo— estaba detenido para abrir las puertas, y llevarse la cartera con los medicamentos valorizados en 2 mil soles.



"Yo he gritado, les dije que eso no les iba a servir y que mi hijito tiene Leucemia. Eso no se hace, ellos deben trabajar, son jóvenes", contó la mujer identificada como Marisol Justano Carbajal.



Afortunadamente, gracias a las cámaras de seguridad se pudo capturar a dos de los delincuentes, quienes resultaron ser menores de edad. Ambos aceptaron haber participado en el robo.



Trascendió que los jóvenes delincuentes serán llevados a un centro de rehabilitación. En tanto, Marisol Justano espera que le devuelvan los medicamentos de su hijo, quien también fue testigo del asalto.