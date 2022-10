Jaime Carbajal se presentó en ATV Noticias para denunciar que su hija Luhana (12) ha sido víctima de bullying en el colegio Saco Oliveros de Salamanca y que, tras el acoso, la menor cayó desde el cuarto piso de la institución. El padre ha pedido explicaciones al centro educativo, pero asegura que nadie le da la cara.

“ En el colegio, yo hago responsable al director Deniss Barboza porque se ocultó y hay testigos que el director dijo a los profesores que no hablen nada y él nunca dio la cara, no quiso y se escondió”, fueron las palabras de indignación del señor.

El padre de Luhana contó que la niña escribió una carta el último 22 de octubre al estar cansada del bullying en el colegio. Pese a que no pudo leerlo completo por tener clave en su celular, el señor precisó que se despide porque para ese entonces “ya no estaría”.

“Ella escribe que está cansada que hablen tanto de ella, que se burlen de su talla, de su peso, de su cabello. Tiempo atrás la llevo a un estilista para que se sienta bella, pero qué sentirá en su corazón para que venga alguien y le diga que está fea (...) Desde el día 22 encontré en su celular una carta de despedida, pero no podía acceder porque tiene clave , pero salía en el título que ‘quizás esté muerta para esta fecha’, sus amigos nunca lo dijeron, pudieron haber alertado. Desde el día 22 mi hija... ”, aseguró.

TROME | Menor de 12 años cae de balcón tras sufrir de bullying en colegio

EXIGE EXPLICACIONES AL COLEGIO

El padre aseguró que quiere conocer más detalles porque no sabe si su hija se lanzó del cuarto piso o fueron sus compañeros quienes la empujaron. Aseguró que él tenía muy buena comunicación con la menor, por lo que le sorprende este suceso.

“He tratado de tener comunicación con ella, llevo buena relación con su mamá... Hacíamos planes, el fin de semana hizo planes para viajar con su mamá y por eso me sorprende que haya sucede esto. Quiero saber si mi hija se lanzó o la empujaron . He pedido cámaras al colegio, pero me dicen que no hay”, precisó.