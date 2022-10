MÁS CASOS. Luego que una niña de 12 años, víctima de bullying, cayó del cuarto piso del colegio Saco Oliveros, sede Salamanca, una madre de familia denunció que su hija también es atacada en este centro educativo.

Según detalló, para ATV, su pequeña recibe insultos por su color de piel y esto la ha afectado hasta el punto que busca esconder su rostro.

“A mi hija le decían cara de cartón, por el color oscuro, mi hija se sentía más fea. Ella siempre lloraba por eso. Una vez el director me llamó y me comentó que iba al colegio maquillada. Vi que se echaba una base clara en la cara para que ya no lo molesten”, indicó su madre.

Acusan a profesora de incitar burlas contra niña

La mujer sindicó directamente a la profesora Carla Calle por humillar a su hija e incitar burlas contra ella en horas de clase. “Ella humilló a mi hija en el salón de 5 año, desde ese día mi hija cambió”, agregó.

“Mi hija era alcaldesa del colegio y pidió a la miss Carla Calle poder hablar con sus alumnos para anunciarles sus horarios. Ante esto, la profesora le dice que ‘un momento, a mis alumnos no les puedes hablar así, si quieres decirles algo vienes con un documento’”, narró.

