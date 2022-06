El caso de bullying contra un escolar de 10 años dentro de las instalaciones del colegio Santa María Marianistas de Surco, uno de los más exclusivos de Lima, ha generado consternación entre los ciudadanos y padres de familia. Así, a raíz de este condenable suceso, diferentes personas empezaron a compartir en redes sociales casos de acoso escolar que sufrieron o del que fueron testigos en el mencionado centro educativo.

Bullying en colegio Santa María Marianistas de Surco: niño de 10 años fue agredido por alumnos de secundaria

El periodista Paolo Benza rememora a través de su cuenta de Twitter el caso del que fue testigo cuando trabaja como guía en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Allí, realizaba guiados a escolares dentro de las instalaciones de la institución universitaria y fue así que le tocó encargarse de un grupo de escolares del colegio Santa María Marianistas.

Durante su guiado, él -que era un exalumno de dicho colegio- se percató que varios escolares se ensañaron hacia uno de sus compañeros. Tras ello, al momento de ingresar al bus, el niño acosado le señaló al guía que había olvidado su celular en el laboratorio, pero se rehúso a ir a buscarlo por temor de ser centro de críticas por demorar el paseo.

“Cuando le vi la cara, estaba aterrorizado. Nunca más he visto un gesto de pavor adolescente como ese. Fue la única vez que llevé una visita del Santa María Marianistas. No recordaría esta escena si esa cara no se me hubiera quedado pegada en la memoria. Era miedo labrado durante años. El chico luego me dijo que prefería dejar su teléfono antes que ser expuesto como el culpable de que volvieran más tarde al colegio”, relató el periodista.

Caso de bullying en el Colegio Santa María Marianistas de Surco relatado en Twitter.

Una violencia normalizada en dicha institución, según relato

No obstante, lo más perturbador del relato del periodista no terminaría allí. Y es que luego remarcaría que casos como ese u otros peores -menciona el ataque de un compañero de promoción a un niño al punto de dejarle la cabeza ensangretada- son normalizados dado que “la violencia es parte del ADN institucional”.

“Son los profesores (y al final, las autoridades) quienes protegen y alientan la violencia en todas sus formas. ¿Más ejemplos? El tutor que llamaba a que todo el salón le pegue a un alumno porque se le había pasado la hora del timbre. Un día, a uno le fracturaron el cráneo”, agrega.

A raíz de este relato en Twitter, diferentes usuarios compartieron sus propias experiencias y puntos de vista sobre casos de acoso escolar en la institución Santa María Marianistas, asegurando también que existe un grado de violencia normalizada por parte de algunos profesores.

El pronunciamiento del Colegio Santa María Marianistas por caso de menor de 10 años agredido

Cabe recordar que en su pronunciamiento sobre el caso del menor de 10 años agredido,el colegio Santa María Marianistas expresó su rechazo a todo tipo de violencia -tanto verbal como física- dentro de las instalaciones. Además, indicaron que “todo hecho similar es siempre tratado de manera inmediata y con consecuencias de acuerdo al reglamento”.

“Reafirmamos nuestro compromiso de luchar contra la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. El colegio Santa María Marianistas siempre pondrá por delante los valores institucionales (...)”, sentenciaron en su comunicado.

¿Qué hacer si eres víctima o testigo de violencia escolar?

Es importante precisar que el Minedu tiene disponible una línea gratuita para reportar cualquier caso de manera anónima a nivel nacional. La Línea Síseve 0800-76888 permite reportar hechos de violencia escolar, además también puedes reportarlo en el portal Síseve.pe.