Jose Carlos Negrete, director del colegio N° 5167 Víctor Raúl Haya de la Torre de Puente Piedra, se pronunció luego de la polémica que se desató por un supuesto caso de bullying dentro de la institución, que dejó a un menor de 11 años de nacionalidad venezolana internado en el hospital con un derrame cerebral.

Según comentó, interrogó al supuesto agresor, a quien la madre de la víctima acusa de masacrar a su pequeño. “ Manifiesta en su versión que le cogió del cuello, de la nunca, pero a manera de juego , eso es lo que dice textualmente. Si eso ha traído consecuencias, ya lo verá la Policía, es materia de investigación”, dijo para el programa ‘Arriba mi gente’ de Latina.

Asimismo aseguró que como director del colegio ha realizado todas las diligencias correspondientes, como el envío de oficios para que ambos menores, tanto víctima como presunto agresor, sean atendidos en el Centro de Emergencia Mujer. Asimismo, indicó que han programado charlas con todos los estudiantes.

Director descarta que agresión contra un menor haya sido un caso de bullying

MADRE DEL ACUSADO SEÑALA A SU PADRASTRO

Las declaraciones de la madre del niño acusado de golpear brutalmente a su compañero venezolano en un colegio en Puente Piedra parecen hacer dado un nuevo giro a la investigación. Y es que según indica, su hijo no es violento y quien tendría antecendentes de agresivo sería el padrastro de la víctima de supuesto bullying.: Korina se enfrenta a madre por caso de bullying y ella la cuadra EN VIVO: “¿Por qué inventas?”

Durante los últimos días se habló de asfixia, ahorcamiento entre otros terribles abusos contra el pequeño de 11 años, que dejaron como consecuencia una hemorragia intraventricular y un esgince cervical con estiramiento de ligamentos, según consignó ATV Noticias.

Ahora, Fiorella Buendía, madre del supuesto niño agresor, rompió su silencio y señala al padrastro del menor como el autor de la salvaje agresión. “El otro día vino con un palo, estaba parado afuera del colegio y el niño no quería salir, estaba llorando. Tenía miedo que le pegue”, dijo para el mencionado noticiero.

MADRES DE FAMILIA DICEN QUE SUS HIJOS NO VIERON NADA

La versión de Buendía fue respaldada por sus familiares y otros padres de familia del colegio Víctor Raúl Haya de La Torres de Puente Piedra. “Yo lo conozco, es una persona honesta, sensible, muy cariñoso”, dijo una de las allegadas al menor acusado.

Por su parte, una de las 28 madres de familia del aula de primero de secundaria también aseguró que los niños no vieron el ataque. “En el salón nunca ha habido violencia. Los niños dicen que no ha pasado nada. Sion 28 ojos que no han visto nada”, acotó.

