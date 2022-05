La mujer venezolana Saraí Yanela Alvarado Hernández se enlazó en vivo con el programa ‘América Hoy’ para desmentir el informe del Semanario de Hildebrandt en sus 13, que determinó que su hijo nunca sufrió de bullying ni de lesiones graves en el colegio de Puente Piedra. La señora admitió que el menor no tiene derrame cerebral.

Si bien la madre de familia salió ante las cámaras de televisión para denunciar que su hijo sufrió un derrame, ahora deslinda de sus declaraciones. Según la mujer, no entendió el término de lo que decía el informe y se confundió, pero los médicos ya le explicaron.

“ Digamos que el término en este momento, como que no entendía, todavía hoy, después de tantos médicos que me explicaron, es que estoy entendiendo y asimilando lo que le pasó a mi hijo ”, reveló.

Lo que sí es verdad, según el diagnóstico al que tuvo acceso el magazine matutino del Hospital del Niño de Breña, es que el menor sufrió una hemorragia intraencefálica e intraventricular. Sin embargo, aún se desconocen las razones de la lesión.

“ Yo no estuve dentro del colegio, yo salí con la versión que creo fielmente lo que me dijo mi hijo , los doctores han escuchado la versión de mi hijo, mi niño dice que me ahorcó de esta manera, intenté levantarme porque no podía respirar”, acotó.

MUJER RECHAZA INFORME DE HILDEBRANDT

La madre venezolana Saraí Yanela Alvarado Hernández negó ser una mentirosa como lo determinó el informe de Hildebrandt, que denunció que el menor no sufrió caso de bullying en su colegio.

“ Rechazo la noticia porque no hay ninguna que no tenga concordancia con lo que pasó , todo esto está en manos de la Fiscalía, en ningún momento le pedí dinero al director. Rechazo todo este tipo de comentarios, le pido a la Fiscalía es que esto se esclarezca”, dijo.